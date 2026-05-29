Бенјамин Нетанјаху изјави дека ѝ дал наредба на израелската армија да ја преземе контролата врз 70% од Појасот Газа, потег што се заканува да го торпедира веќе кревкиот прекин на огнот и да создаде катастрофални хуманитарни услови на веќе опустошената територија, пренесува Гардијан.

Според прекинот на огнот, постигнат со посредство на САД во октомври, израелската армија се повлече до линијата на демаркација, што му даде на Израел директна контрола врз 53% од окупираната територија. Оттогаш, израелските сили постојано ги напредуваа своите позиции кон запад во половината од Појасот контролирана од Хамас и прогласија постојано проширена ничија земја западно од неа, во рамките на која тие тврдат дека имаат право да одлучуваат кој може да влезе и да отвори оган врз секој што се смета за закана.

Во последните денови, вооружените милиции поддржани од Израел презедоа водечка улога во празнењето на територијата долж линијата на прекин на огнот, велејќи им на жителите да ги напуштат своите домови или засолништа.

Во текот на осумте месеци од прекинот на огнот, израелските сили продолжија да отвораат оган врз Палестинците во дометот на „жолтата линија“ што го дели Појасот и да извршуваат воздушни напади подлабоко во западна Газа, убивајќи повеќе од 900 Палестинци откако започна примирјето.

Зборувајќи на конференција во окупирана населба на Западниот Брег, Нетанјаху, кој се бори за политички опстанок пред изборите во следните неколку месеци, ги објасни границите на територијалните цели на Израел.

Израелскиот премиер изјави: „Моментално го притискаме Хамас. Сега контролираме 60% од територијата во Појасот. Знаете, бевме на 50, се префрливме на 60. Мојата директива е да се префрлиме на… 70%.“

Министерот за одбрана, Израел Кац, во средата изјави дека крајната цел на владата е голем број Палестинци да ја напуштат Газа преку она што тој го нарече „доброволна миграција“, но она што активистите за човекови права го опишуваат како долгорочен план за етничко чистење со тоа што условите за живот во Газа ќе бидат неподносливи.

Проширувањето на израелската воена контрола би било директно кршење на октомвриското примирје, резолуцијата на Советот за безбедност на ОН со која се одобри и мировниот план на Доналд Трамп од 20 точки, кој постави привремена „жолта линија“ што ја дели Газа на половини управувани од Израел и Хамас во исчекување на понатамошни мировни преговори.

Во планот на Трамп исто така се вели: „Никој нема да биде принуден да ја напушти Газа, а оние кои сакаат да заминат ќе бидат слободни да го сторат тоа и слободни да се вратат. Ќе ги охрабриме луѓето да останат и ќе им понудиме можност да изградат подобра Газа.“

Мухамед Шехада, гостувачки соработник во Европскиот совет за надворешни односи, рече: „Нетанјаху сега го прогласува целиот договор на Трамп, рамката за Газа, за ништовен. Тоа е што значи тоа накратко. Нема друг начин да се формулира.“

Израелските сили систематски ги уништија преостанатите згради во нивната зона, па нејзиното проширување на 70% од Газа би значело дека 2,2 милиони Палестинци кои ја преживеале војната ќе бидат збиени во помалку од една третина од нивната оригинална територија, која веќе беше пренаселена.

„Условите таму се веќе ужасни. Тоа е единственото најпренаселено место на планетата“, рече Шехада. „На секој квадратен метар има уште едно раселено семејство, уште еден импровизиран шатор или некаков вид импровизирано засолниште. Значи, тоа би била смртна казна за многу луѓе кои физички немаат каде да одат.“

Портпарол на израелската армија упати барање за коментар за заканата од 70% од Нетанјаху „до политичкиот ешалон“.

Израелските сили постојано ја прошируваат својата област на контрола во текот на прекинот на огнот. Брифингот на ОН во неделата за раководителите на хуманитарните агенции кои работат во Газа евидентираше дел од најновото навлегување.

На пример, во северниот округ Џабалија, презентацијата на ОН, која ја виде Гардијан, вели: „Напредокот на тенковите [беше] пријавен секојдневно – беспилотни летала насочени кон секое движење во близина на жолтата линија“.

Исто така, беше пријавено дека израелските тенкови напредуваат источно од јужниот град Кан Јунис.

Брифингот на ОН се однесува на милицијата против Хамас, поддржана од Израел, предводена од воениот водач во Газа, Ашраф ал-Манси, велејќи дека напредувала кон запад од жолтата линија околу Џабалија минатата недела.

Ваквите милиции се сè поактивни по жолтата линија, очигледно функционирајќи како шок-војници за израелската армија, извршувајќи напади врз Хамас, но исто така им кажуваат на палестинските жители во близина на жолтата линија да ги напуштат своите домови.

Ваел Најеф Абу ал-Аџин, 26-годишник кој живее источно од Деир ал-Балах во јужна Газа, рече дека неговото семејство било принудено да се исели од милициите претходно овој месец.

„Беше околу 13 часот кога вооружени мажи поврзани со милициите влегоа во нашата област. Тие отидоа во домовите на семејството Абу ал-Аџин таму и ги информираа дека имаат рок до 22 часот да ги евакуираат сите куќи во областа“, рече Аџин. „Им наложија да го земат мебелот и работите што можат да ги носат и да ги испразнат куќите колку што е можно повеќе. Исто така, им рекоа да не се враќаат додека не бидат контактирани и информирани дека тоа е дозволено.

„Како резултат на тоа, сите паничија, а луѓето постепено почнаа да го напуштаат и да го преместуваат својот мебел и работите што можат да ги носат сè додека областа не беше речиси целосно испразнета.“

Насер Хдур, истражувач во групата за следење на Проектот за податоци за локација и настани во вооружен конфликт, изјави: „Видовме дека милициите не само што го напаѓаат Хамас, туку и придонесуваат за поместување на жителите кои живеат близу до нивната линија, подалеку кон запад.

„Видовме убивање, апсење и киднапирање на цивили кои живеат во овие области, а неодамна има и зголемување на патролните активности на милициите.“

Резолуцијата на Советот за безбедност на ООН усвоена во ноември, го делегираше следењето на прекинот на огнот на Одборот за мир назначен од Трамп, кој го именуваше бугарскиот дипломат-ветеран на ООН, Николај Младенов, за „висок претставник во Газа“.