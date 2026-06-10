Бенјамин Нетанјаху ќе се кандидира за реизбор оваа година, објави денеска неговата партија, откако американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека не е сигурен дали израелскиот премиер повторно ќе се кандидира.

Во кратка изјава, партијата Ликуд на Нетанјаху изјави дека ќе се кандидира на изборите и, ако даде Бог, ќе победи. Изборите сè уште не се официјално објавени, но мора да се одржат до октомври.

Претходно, главниот дописник на ABC News од Вашингтон, Џонатан Карл, објави на X дека Трамп му рекол дека не знае дали Нетанјаху ќе се кандидира.

„Не знам, тој имаше неверојатна кариера. Дали сака да продолжи?“, новинарот го цитираше Трамп.

Израелските избори ќе бидат првите по нападот на Хамас на 7 октомври 2023 година, најлошиот безбедносен неуспех во земјата, што го предизвика нападот на Израел врз Појасот Газа.

Нетанјаху се соочи со бурен мандат откако се врати на власт во декември 2022 година на чело на најдесничарската коалиција во израелската историја. Тој се соочи со масовни антивладини протести пред војните во Газа, Либан и Иран.

Анкетите постојано укажуваат дека неговата коалиција нема да успее да освои мнозинство на следните избори. Анкета објавена од тинк-тенкот Израелски институт за демократија со седиште во Ерусалим на 9 јуни покажа дека 61% од израелската јавност верува дека тој не треба да се кандидира.

Сепак, анкетите исто така покажуваат дека потенцијалната коалиција на опозициски партии нема да успее да обезбеди парламентарно мнозинство освен ако не формира коалиција со арапските партии, што некои опозициски лидери го исклучија.

Американските и израелските претставници велат дека Трамп и Нетанјаху, кои заедно ја започнаа војната во Иран во февруари, сè уште имаат блиски односи, иако понекогаш се забележуваат затегнувања, вклучително и во последните недели, бидејќи Трамп побара од Израел да ги ограничи воените дејствија во Либан додека Вашингтон преговара за мировен договор со Техеран.

Минатата недела, Трамп призна дека го нарекол Нетанјаху луд во еден жесток телефонски разговор, иако рече дека добро се сложуваат. Тој постојано го повикуваше израелскиот претседател да го помилува Нетанјаху поради нерешените обвиненија за корупција што тој ги негира.