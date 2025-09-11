Нетанјаху ја уби надежта за преостанатите заложници во Газа, смета премиерот на Катар

Катарскиот премиер изјави дека Бенјамин Нетанјаху убил секаква надеж за преостанатите заложници во Газа по вонредниот напад на Израел врз преговарачите на Хамас во Доха во вторник.

Во интервју за Си-Ен-Ен, Мохамед бин Абдулрахман бин Јасим ал-Тани го нарече смртоносниот напад во главниот град на Катар чин на државен терор. Во нападот на Израел претходниот ден беа убиени шест членови на Хамас кои преговараа за договор за прекин на огнот постигнат со посредство на САД и други земји од Заливот.

„Тој треба да биде изведен пред лицето на правдата“, рече ал-Тани за израелскиот премиер.

Нетанјаху пркосно одговори на меѓународните критики за нападот, вклучително и изјавата на Белата куќа дека едностраното бомбардирање во Катар не ги унапредува целите на Израел или Америка.

Во видео изјава, Нетанјаху го обвини Катар дека засолнува терористи и сугерираше дека го задржува правото да продолжи со нападите во иднина. „Им велам на Катар и на сите нации кои им засолнуваат терористи, или ќе ги избркате или ќе ги изведете пред лицето на правдата.Затоа што ако не го сторите тоа, ние ќе го сториме тоа “, рече тој.

Ал-Тани го обвини Нетанјаху дека го троши времето на Катар во водењето преговори меѓу Израел и Хамас и рече дека неговата земја ќе преиспита сè во врска со својата улога како посредник во конфликтот.

„Се сретнав со едно од семејствата на заложниците утрото на нападот“, рече ал-Тани. „Тие сметаат на ова посредништво за прекин на огнот, немаат друга надеж за тоа.“

„Мислам дека она што Нетанјаху го направи вчера, тој само ја уби секоја надеж за тие заложници“, додаде тој.

Други израелски претставници, исто така, пркосно одговорија на јавните критики за нападот, поради сомнежите дали ракетите испукани од авионите на израелските воздухопловни сили убиле некоја од нивните примарни цели.

Во средата, министерот за одбрана на земјата, Израел Кац, предупреди дека нејзината долга рака ќе дејствува против своите непријатели насекаде.

„Нема место каде што можат да се сокријат“, напиша Кац на X, додавајќи: „Секој што учествуваше во масакрот на 7 октомври ќе биде целосно одговорен. Секој што врши терор против Израел ќе биде оштетен.“

Израелскиот амбасадор во САД, Јехиел Лајтер, изјави за „Фокс њуз“ дека ако нападот не ги убиеше лидерите на Хамас сега, ќе успееше следниот пат.

Катар, близок сојузник на САД, е домаќин на преговори со цел обезбедување прекин на огнот во војната во Газа и игра клучна улога како посредник. Се вели дека лидерите на Хамас се состанале за да разговараат за нов предлог за прекин на огнот што го предложи американскиот претседател, Доналд Трамп.

Во објава на социјалните мрежи, Трамп инсистираше дека немал никаква улога во нападот. „Ова беше одлука донесена од премиерот Нетанјаху, тоа не беше одлука донесена од мене“, напиша тој на својата мрежа Truth Social. Тој рече дека неговата администрација се обидела да го предупреди Катар за нападот, но за жал, било предоцна.

Хамас во соопштението изјави дека сите негови лидери се безбедни, но наводно се убиени пет пониско рангирани членови. Висок израелски функционер во средата призна дека оптимизмот за успехот на нападите опаѓа.

Катар соопшти дека еден од неговите безбедносни сили е убиен во нападот и го обвини Израел за државен тероризам.

Израел вчера изврши напад во Јемен. Телевизијата Алмасира, која ја води движењето на милицијата Хути, кое владее со поголемиот дел од земјата, објави дека Министерството за одбрана во главниот град Сана е погодено. Израелското воено радио соопшти дека штабот и воените кампови на Хутите биле меѓу целите.

Кир Стармер, британскиот премиер, го осуди нападот во Катар, велејќи дека Израел го нарушил суверенитетот на Катар и не направил ништо за да го обезбеди мирот на кој се посветени Велика Британија и многу наши сојузници.

Русија и Кина исто така го осудија нападот, додека регионалните владетели се упатија кон Катар во знак на солидарност.