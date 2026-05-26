Израелската војска соопшти дека започнала бран напади низ Либан по најавата на премиерот Бенјамин Нетанјаху дека неговата земја ќе ги интензивира нападите врз Хезболах.

Хезболах соопшти дека возвратиле со извршување на 22 напади со беспилотни летала и ракети и дека меѓу нивните цели биле израелски војници, тенкови, касарни и згради, објави Би-Би-Си.

Претходно овој месец, Либан и Израел се согласија да го продолжат 45-дневниот прекин на огнот, иако некои борби продолжија.

Во видео изјава во понеделник вечерта, Нетанјаху рече дека Израел е „во војна со Хезболах“.

Нетанјаху рече дека во воената офанзива на Израел против Хезболах „елиминирани се над 600 терористи“.

„Но, она што ова се бара од нас сега е да ги зголемиме нападите, да го зголемиме интензитетот“, изјави тој.

Двајца десничарски израелски министри, Безалел Смотрих и Итамар Бен Гвир, повикаа на проширување на воената кампања, вклучително и во Бејрут.

Хезболах соопшти дека во понеделникот употребиле беспилотни летала и ракети за да нападнат локации низ јужен Либан и северен Израел, како одговор на она што го нарекоа „кршење на прекинот на огнот“ од страна на Израел.

Официјални лица од Либан и Израел треба да одржат понатамошни преговори во Вашингтон следната недела.

Либанскиот претседател побара целосно повлекување на Израел од јужен Либан.

Откако беше потпишан договорот за прекин на огнот на 16 април, израелските напади се во голема мера ограничени на југот од земјата, каде што се наоѓаат израелските трупи и од каде што, според Израел, биле лансирани беспилотни летала и ракети.