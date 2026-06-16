Бенјамин Нетанјаху сака неговата заедничка војна заедно со Доналд Трамп да ги собори иранските клерикални владетели и да зајакне пред изборите дома, но наместо тоа, најдолгогодишниот премиер на Израел е на пат на судир со Трамп, бидејќи претседателот на САД се обидува да се извлече од војната, со неисполнети цели и ограничени израелски воени операции во Либан.

Засега, израелските претставници беа претпазливи во јавноста од страв да не го налутат својот најважен сојузник, познат по тоа што е остар кон критичарите. Но, во приватните разговори, фрустрацијата е јасна. Прелиминарниот договор е ужасен за Израел, рече еден висок израелски функционер, давајќи отворена оценка под услов на анонимност. „И нема никој во израелското раководство кој го гледа поинаку, од премиерот до началникот на Генералштабот“.

Вашингтон вели дека во текот на следните 60 дена, кога ќе биде во сила прекин на огнот, ќе преговара за целосни услови што ќе ги решат загриженостите на САД и Израел, особено околу нуклеарната програма на Иран.

Но, израелски претставници за Ројтерс изјавија дека сметаат дека преговарачкиот период според договорот веројатно ќе биде продолжен, врзувајќи ги рацете на Израел од преземање воена акција, додека неговите загрижености остануваат нерешени.

Нетанјаху и Трамп постојано се судираат околу одбивањето на Израел да го ограничи своето дејствување против Хезболах, поддржан од Иран, во Либан, каде што прекинот на непријателствата е клучно иранско барање.

На почетокот на месецот, Трамп го опиша Нетанјаху како луд во лут телефонски повик, наредувајќи му да не го напаѓа Бејрут додека САД бараат договор со Иран.

Нетанјаху ги откажа нападите тој ден, но една недела подоцна ги нападна јужните предградија на Бејрут, предизвикувајќи ирански ракетни напади врз Израел и јавна критика на двете страни од Трамп.

Часови пред САД и Иран да го објават својот привремен договор, Израел повторно го нападна либанскиот главен град во недела, откако ракети беа лансирани кон Израел од Либан.

Нетанјаху рече дека Израел е силен и стабилен, со раководство кое стои цврсто и мудро. На прес-конференцијата во Ерусалим доцна во понеделник, тој призна дека тој и Трамп понекогаш имале несогласувања.

„Тој е претседател на Соединетите Американски Држави, јас сум премиер на Израел. Многу пати се гледаме очи во очи, а има моменти кога се гледаме очи во очи помалку. Јас сум задолжен за безбедносните интереси на Израел“, рече Нетанјаху.

Нетанјаху, соочен со есенските избори на кои се предвидува дека ќе ги изгуби, можеби е поподготвен да му се спротивстави на Трамп додека се соочува со израелската јавност за која анкетите на јавното мислење покажуваат дека станала скептична кон посветеноста на претседателот на САД кон безбедноста на Израел.

„Ова е прилично остар момент на дивергенција на интересите“, рече Ден Шапиро, поранешен амбасадор на САД во Израел под администрацијата на Обама, а сега во тинк-тенкот Атлантски совет.