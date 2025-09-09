Непалскиот премиер поднесе оставка по насилните протести против забраната на социјалните медиуми

Непалскиот премиер поднесе оставка по насилните протести против забраната за платформи на социјалните медиуми и корупцијата во владата. Кадга Прасад Оли изјави дека веднаш се повлекува од функцијата, пренесува Асошиејтед Прес.

Неговата оставка дојде откако демонстрантите ги запалија домовите на некои од врвните политички лидери во Непал во знак на протест против забраната за социјалните медиуми што беше укината рано во вторник, еден ден по смртоносните антивладини протести кога полицијата отвори оган и уби 19 лица.

Локалните извештаи и видеа споделени на социјалните медиуми покажаа дека демонстрантите напаѓаат резиденции на врвните политички лидери во и околу Катманду. Во главниот град и во други градови беше воведен полициски час, а училиштата во Катманду беа затворени.

Меѓу запалените куќи беа и оние на Шер Бахадур Деуба, лидер на најголемата партија Непалски конгрес, претседателот Рам Чандра Пудел, министерот за внатрешни работи Рамеш Лехак и лидерот на Комунистичката партија на Непал, маоистичката Пушпа Камал Дахал. Приватно училиште во сопственост на сопругата на Деуба, Арзу Деуба Рана, која е сегашен министер за надворешни работи, исто така беше запалено.

Масовните протести и нападот врз парламентот во понеделникот започнаа како спротивставување на забраната на платформите на социјалните медиуми, но беа поттикнати од растечката фрустрација и незадоволство кон политичките партии меѓу луѓето кои ги обвинуваат за корупција.

Фокусот е насочен кон владата

„Тука сум да протестирам против огромната корупција во нашата земја“, рече Бишну Тапа Четри, студент. „Земјата стана толку лоша што за нас младите нема основа да останеме во земјата.“

„Нашето барање и желба е мир и крај на корупцијата, за луѓето всушност да можат да работат и да живеат назад во земјата“, рече тој. Денес беа пријавени неколку протести и покрај неопределениот полициски час во главниот град.

„Казнете ги убиствата во владата. Престанете да убивате деца“, скандираа демонстрантите, додека полицијата користеше звучници повикувајќи ги да се вратат дома.

Гневот на демонстрантите се сврте кон владата предводена од премиерот Кадга Прасад Оли, која станува сè понепопуларна.

„Тука сме да протестираме затоа што нашите млади и пријатели се убиваат, тука сме да бараме правда и да се отстрани сегашниот режим. К.П. Оли треба да биде избркан“, рече Нарајан Ачарја, кој беше меѓу демонстрантите пред оштетениот ѕид на зградата на парламентот во вторник.

Демонстрантката Дургана Дахал изјави дека треба да протестираат против смртните случаи предизвикани од полицијата која дејствува во име на владата на премиерот.

„Додека оваа влада е на власт, луѓето како нас ќе продолжат да страдаат“, рече Дахал. „Вчера убија толку многу млади луѓе кои имаа толку многу да очекуваат, сега лесно можат да нè убијат сите. Протестираме додека оваа влада не заврши.“

Минатата недела неколку широко користени социјални мрежи, вклучувајќи ги Фејсбук, Х и Јутјуб, беа блокирани во хималајската нација откако не успеаја да се усогласат со новиот услов за регистрација и поднесување на владиниот надзор.

Ограничувањата на социјалните медиуми се во срцето на немирите

Насилството се одвиваше додека владата на Непал се обидува да ги регулира социјалните медиуми со закон насочен кон обезбедување платформите да бидат „правилно управувани, одговорни и отчетни“. Предлогот беше широко критикуван како алатка за цензура и за казнување на владините противници кои ги искажуваат своите протести преку интернет.

Законот вклучува барање од компаниите да назначат канцеларија за врска или точка за контакт во земјата. Групите за човекови права го нарекоа тоа обид на владата да ја ограничи слободата на изразување и основните права.

Условот за регистрација се однесуваше на околу дваесетина социјални мрежи кои се широко користени во Непал.

Ниту Google, кој е сопственик на YouTube, ниту Meta, матичната компанија на Facebook, Instagram и WhatsApp, не одговорија на барањата за коментар од Асошиејтед Прес. Платформата X на Елон Маск, исто така, не одговори.

TikTok, Viber и три други платформи се регистрираа и работеа без прекин.