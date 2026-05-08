Делумните резултати од локалните избори во Англија денеска покажаа големи загуби за владејачката Лабуристичка партија на премиерот Кир Стармер и добивка за екстремно десничарската партија Реформа Велика Британија. Гласовите се сметаат за неофицијален референдум за Стармер, чија популарност драстично опадна откако беше избран пред помалку од две години, бидејќи гласачите се нетрпеливи за економски раст и драматични промени по 14 години конзервативна влада.

Стармер рече дека ја презема одговорноста за многу тешките резултати, но нема да поднесе оставка.

„Гласачите испратија порака за темпото на промените, како сакаат да им се подобри животот“, рече тој. „Јас бев избран за да се соочам со тие предизвици и нема да се откажам од тие предизвици и да ја турнам земјата во хаос.“

Реформа Велика Британија, предводена од ветеранот националистички политичар Најџел Фараж, освои стотици места во локалните совети во работничките области на северот од Англија, како што е Хартлпул, кои некогаш беа солидна територија на лабуристите, а исто така оствари добивки од конзервативците во области како Хејверинг во источен Лондон.

Фараж рече дека резултатите означија историска промена во британската политика.

Сликата ќе се промени до крајот на денот, со пристигнувањето на резултатите од мнозинството локални совети, вклучувајќи ги и упориштата на лабуристите како Лондон. Гласовите ќе се бројат и во натпреварите за полуавтономни парламенти во Шкотска и Велс.

Реформ УК, која се кандидира со антиестаблишмент и антиимиграциска порака, исто така се стреми кон пробиви во Шкотска и Велс, иако националистите кои се за независност, Шкотската национална партија и Плаид Кимру, имаат поголема веројатност да формираат влади во Единбург и Кардиф.

Поразот на лабуристите би можел да предизвика потези од страна на пратениците на немирната партија да го соборат лидерот кој ги доведе на власт во јули 2024 година. Дури и ако Стармер преживее засега, многу аналитичари се сомневаат дека тој ќе ја предводи партијата на следните национални избори, кои мора да се одржат до 2029 година.

Вицепремиерот Дејвид Лами ја предупреди партијата да не го соборува премиерот, велејќи „не се менува пилотот за време на летот“.

Лабуристите изгубија гласови во однос на Реформ УК од десницата, а исто така и во однос на Зелената партија, чија популарност се зголеми под самопрогласениот „екопопулистички“ лидер Зак Полански. Зелените се надеваа дека ќе го зголемат својот удел во гласовите и ќе освојат стотици места во советите во урбаните центри и универзитетските градови.

Се очекува и Конзервативната партија да изгуби место, при што центристичките либерални демократи ќе остварат одреден напредок.

Резултатите одразуваат фрагментација на британската политика по децении доминација на лабуристите и конзервативците, и го отежнуваат предвидувањето на исходот од следните национални избори во земјата.

Џон Кертис, професор по политика на Универзитетот во Стратклајд, рече дека Велика Британија влегува во нова политичка ера каде што ниту една од партиите не е многу голема.

„Дури и Реформите веројатно не се баш на 30% од гласовите, па затоа фрактурирањето на британската политика е нагласено од овие резултати“, изјави тој за Би-Би-Си.