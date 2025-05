Нема влез во САД за странски службеници што им ја „ускратуваат“ слободата на говор на Американците

Соединетите Америскански Држави ќе воведат нови рестрикции за издавање визи на странски службеници кои ќе казнуваат американци заради тоа што го користат „правото на слобода на говор“. Ова го соопшти државниот секретар на САД, Марко Рубио, во објава на платформата „Х“ (поранешен Твитер).

For too long, Americans have been fined, harassed, and even charged by foreign authorities for exercising their free speech rights.

Today, I am announcing a new visa restriction policy that will apply to foreign officials and persons who are complicit in censoring Americans.…

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) May 28, 2025