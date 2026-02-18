Разговорите меѓу Русија, Украина и САД, насочени кон ставање крај на војната завршија без пробив, објави Би-Би-Си.

Иако американскиот претставник Стив Виткоф изрази оптимизам во врска со разговорите, и главниот руски преговарач и Володимир Зеленски посочија дека тие биле „тешки“.

Според украински дипломатски извор, постигнат е одреден напредок во врска со „воените прашања“, вклучително и локацијата на фронтовската линија и мониторингот на прекинот на огнот.

Но, договор за прашањето на територијата – без кој не може да се замисли прекин на огнот – останува неостварлив.

Преговарачот на Кремљ, Владимир Медински, изјави дека разговорите биле „деловни“ и дека следен состанок ќе се одржи наскоро. Украинскиот преговарач Рустем Умеров оцени дека дискусиите биле „суштински и интензивни“, но дека детали засега не можат да се откријат.

Последниот состанок меѓу Русија и Украина се одржа во јануари во Абу Даби, посредуван од САД, и доведе до првата размена на затвореници по неколку месеци.

Меѓу клучните прашања останува статусот на нуклеарната електрана Запорожје која се наоѓа на фронтната линија и е под контрола на Русија од март 2022 година. Украина инсистира на враќање на контролата, а Зеленски предложи заедничко управување со САД, што Русија веројатно нема да го прифати.

Британски, француски, германски и италијански официјални лица учествуваа на средбата и водеа преговори со украинската делегација. Зеленски нагласи дека учеството на Европа е „неопходно“ за постигнување конечен договор.