Петчасовните разговори меѓу рускиот претседател Владимир Путин и главниот преговарач на американскиот претседател Доналд Трамп, Стив Виткоф, се чини дека не успеаја да донесат пробив во обезбедувањето мировен договор за Украина. Портпаролот на Кремљ изјави дека состанокот во Москва бил конструктивен, но делови од планот останале неприфатливи за Русија.

Специјалниот претставник на Трамп, Стив Виткоф, и зетот Џаред Кушнер, присуствуваа на разговорите по неколку недели интензивна дипломатија насочена кон завршување на војната. Американскиот тим не коментираше откако ја напушти Москва.

Во вторникот, Путин рече дека промените предложени од Киев и Европа во нацрт-мировниот план поддржан од САД се неприфатливи, додавајќи дека ако Европа сака да оди во војна и започне војна, ние сме подготвени веднаш.

Украина и нејзините сојузници лобираат кај САД да го изменат својот нацрт-мировен договор, за кој Белата куќа се обиде да обезбеди брз договор, а Кремљ претходно посочи дека е отворен за него. Тој план, кој беше широко оценет како поволен за Русија откако протече во медиумите во ноември, претрпе неколку промени во последните недели.

Запрашан за предлогот по состанокот во Москва, високиот помошник на Путин, Јуриј Ушаков, рече дека Кремљ„се согласил со некои точки… но некои работи ги критикувавме. Тој додаде: „Сè уште не сме смислиле компромисна верзија… Многу работа претстои“.

Клучните несогласувања меѓу Москва и Киев остануваат, вклучително и околу тоа што Украина се согласи да отстапи територија што продолжува да ја контролира и безбедносните гаранции што ги обезбедува Европа.

Европските сојузници на Москва и Украина, исто така, остануваат во остра спротивност околу нивните очекувања за тоа како треба да изгледа мировниот договор.

Зборувајќи пред разговорите, Путин ги нападна лидерите на континентот кои ги поддржуваат одбранбените воени напори на Киев откако Русија започна целосна инвазија во 2022 година.

Тој рече дека европските лидери се под илузија дека можат да ѝ нанесат стратешки пораз на Русија. Неговата земја, рече тој, не планира да оди во војна со Европа – но ако Европа одеднаш сака да оди во војна и започне војна, ние сме подготвени веднаш.

Украинскиот претседател Володимир Зеленски рече дека очекува по состанокот да биде информиран за разговорите во Кремљ од страна на американскиот тим, иако не е јасно дали Виткоф и Кушнер ќе летаат за Киев или други европски престолнини за понатамошни преговори во живо.

Зборувајќи пред да се одржат разговорите во Кремљ, украинскиот лидер во вторникот рече дека постои можност да се стави крај на војната сега повеќе од кога било, но дека елементите од предлозите сè уште треба да се разработат.

„Сè зависи од денешните дискусии“, рече Зеленски на прес-конференција за време на официјалната посета на Ирска.

Зеленски рече дека нема едноставни решенија, повторувајќи го инсистирањето на неговата земја Киев да учествува во мировните дискусии и да се договорат јасни безбедносни гаранции, како што е членството во НАТО – потег на кој долго време се спротивставуваше Русија и беше отфрлен од Трамп.

„Мора да ја запреме војната на таков начин што за една година Русија нема да се врати“, додаде Зеленски.

Украинските претставници одржаа две рунди разговори на високо ниво за нацрт-планот во последните недели, на кои присуствуваа Виткоф, Кушнер и американскиот државен секретар Марко Рубио.

Белата куќа соопшти дека предлозите биле многу рафинирани како резултат на тоа, иако деталите за ажурираниот план не се потврдени.

Путин – кој верува дека Русија ја има иницијативата на бојното поле – изгледаше непоколеблив во своите барања дури минатата недела, додека Зеленски постојано повторуваше дека никогаш нема да се откаже од контролата врз источните украински региони.

Додека разговорите во вторник беа во тек, Трамп му рече на својот кабинет во Вашингтон дека конфликтот не бил лесен за решавање, опишувајќи го конфликтот како хаос.

Во интервју за Фокс њуз емитувано во вторник, Рубио рече дека САД постигнале одреден напредок во последните недели, но одби да се изјасни колку е уверен дека може да се постигне договор, велејќи дека многу работи зависи од рускиот претседател.

Тој продолжи: „Одлуките, во случајот со Русија, мора да ги донесе само Путин – не неговите советници, туку само Путин. Путин може да ја заврши оваа војна на руска страна.“