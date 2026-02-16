Пратениците и Белата куќа во неделата не понудија знаци за компромис во нивната битка околу надзорот врз федералните службеници за имиграција, што доведе до пауза во финансирањето на Министерството за внатрешна безбедност, пренесува Асошиејтед Прес.

Делумно затворање на владата започна во саботата откако конгресните демократи и тимот на претседателот Доналд Трамп не успеаја да постигнат договор за законодавството за финансирање на одделот до септември. Демократите бараат промени во начинот на кој се спроведуваат имиграциските операции по смртоносните стрелби врз американските граѓани Алекс Прети и Рене Гуд од страна на федералните службеници во Минеаполис минатиот месец.

Конгресот е на пауза до 23 февруари, а двете страни се чини дека се заглавени во своите позиции. Ќорсокакот влијае на агенции како што се Администрацијата за безбедност на транспортот, Федералната агенција за управување со вонредни состојби, Американската крајбрежна стража, Тајната служба, Службата за имиграција и царина на САД и Царината и граничната заштита на САД.

Работата во Службата за Имиграција и Царини и CBP продолжува со несмалено темпо бидејќи законот на Трамп за намалување на даноците и трошоците од 2025 година обезбеди милијарди повеќе за оние агенции кои можат да бидат искористени за операции за депортација. Околу 90% од вработените во Одделот за здравствена заштита требаше да продолжат да работат за време на затворањето, но тоа го прават без плата – а пропуштените плати би можеле да значат финансиски тешкотии. Минатата година имаше рекордно 43-дневно затворање на владата.

Одговорниот за гранична контрола на Белата куќа, Том Хоман, рече дека администрацијата не е подготвена да се согласи со барањата на демократите федералните службеници јасно да се идентификуваат, да ги вадат маските за време на операциите и да покажуваат единствени идентификациски броеви.

„Ни мене не ми се допаѓаат маските“, рече Хоман. „Но, рече тој, овие мажи и жени мора да се заштитат себеси“.

Демократите исто така сакаат да бараат од агентите за имиграција да носат камери на телото и да издаваат судски налози за апсења на приватен имот.

Лидерот на малцинството во Сенатот, Чак Шумер, демократ од Њујорк, рече дека демократите само бараат од федералните агенти да се придржуваат до правилата што ги следат агенциите за спроведување на законот низ целата земја.

„А прашањето што го поставуваат Американците е: „Зошто републиканците не се согласуваат со овие предлози за здрав разум?“ рече Шумер. „Тие не се луди. Тие не се излез. Тие се она што го прави секој полициски оддел во Америка“.

Сенатор Марквејн Малин, републиканец од Оклахома, рече дека може да ги поддржи повиците на демократите за опремување на службениците за имиграција со камери на телото и би ги поддржал напорите за зајакнување на обуката. Но, тој се спротивстави на нивните барања федералните службеници да ги отстранат маските и јасно да се идентификуваат, истакнувајќи дека некои службеници кои учествуваат во операциите за спроведување на имиграцијата се соочиле со доксинг и друго вознемирување.

„Што ќе правите, ќе ги откриете нивните лица за да можете да ги заплашите нивните семејства?“, рече Малинс. „Она што го сакаме е ICE да може да си ја врши работата. И би сакале локалните органи за спроведување на законот и државите да соработуваат со нас.“

Републиканската сенаторка Кејти Брит од Алабама, сојузничка на Трамп која инсистираше на двонеделно продолжување на финансирањето на Одделот за здравствена заштита додека преговорите продолжуваат, рече дека е „кратковидо од страна на демократите да се откажат“ од разговорите.

Трамп го направи спроведувањето на законите за имиграција на нацијата централен дел од неговата кампања за Белата куќа во 2024 година и вети дека ќе биде агресивен во притворањето и депортирањето на луѓе кои живеат во Соединетите Држави без законска дозвола.

Министерството за внатрешни работи објави дека депортирало повеќе од 675.000 мигранти откако Трамп се врати на функцијата минатата година и тврди дека околу 2,2 милиони други „самодепортирале“, бидејќи републиканскиот претседател ја направил својата репресија против имиграцијата приоритет.

„Претседателот Трамп нема да се повлече од мисијата, мисијата што американскиот народ рече дека сака тој да ја заврши, а тоа е обезбедување на нашата граница и осигурување дека ние всушност спроведуваме внатрешно спроведување на законите“, рече Брит.