Нафтата порасна за околу 2 отсто утрово, поради загриженоста дека продолжените борби на Блискиот Исток дополнително ќе ги нарушат енергетските текови. Фјучерсите на Брент се зголемија за 2,08 долари, или 2,03%, на 104,30 долари за барел, додека фјучерсите на американската сурова нафта од Западен Тексас (West Texas Intermediate) се зголемија за 1,93 долари, или 2,14%, на 92,25 долари за барел.

И двата референтни показатели паднаа за повеќе од 2% во среда.

Иран сè уште го разгледува предлогот на САД за прекин на војната, но нема намера да води разговори за прекин на конфликтот на Блискиот Исток, изјави во среда иранскиот министер за надворешни работи.

Американскиот претседател Доналд Трамп ќе го удри Иран посилно ако Техеран не прифати дека земјата е „воено поразена“, изјави портпаролката на Белата куќа, Каролин Ливит.

„Оптимизмот во врска со прекинот на огнот исчезна“, рече Цујоши Уено, виш економист во Истражувачкиот институт на НЛИ.

Тој додаде дека летвата поставена од Вашингтон изгледа висока, оставајќи ги цените на нафтата ранливи на понатамошна нестабилност во зависност од преговорите и воените дејствија од двете страни.

Предлогот на Трамп од 15 точки, испратен преку Пакистан, повикува на отстранување на иранските залихи на високо збогатен ураниум, запирање на збогатувањето, ограничување на неговата програма за балистички ракети и прекинување на финансирањето за регионалните сојузници, според три израелски извори од кабинетот запознаени со планот.

Конфликтот речиси ги запре испораките преку Ормускиот теснец, кој обично пренесува околу една петтина од светските резерви на сурова нафта и течен природен гас. Меѓународната агенција за енергија го нарече ова најголемо нарушување на снабдувањето со нафта досега.

Јапонскиот премиер Санае Такаичи побара од директорот на ИЕА, Фатих Бирол, дополнително координирано ослободување на нафтените резерви за време на разговорите во среда, додека Токио се обидува да се заштити од продолжен конфликт на Блискиот Исток.

Дополнително на загриженоста за снабдувањето, најмалку 40% од извозниот капацитет на Русија за нафта е запрен по нападите со украински беспилотни летала, спорниот напад врз голем нафтовод и запленувањето на танкери, според пресметките на Ројтерс врз основа на пазарни податоци.

Производството на нафта во Ирак е намалено , а резервоарите за складирање достигнаа високи и критични нивоа, соопштија во среда тројца ирачки енергетски претставници.

Залихите на сурова нафта во САД се зголемија за 6,9 милиони барели на 456,2 милиони барели во неделата што заврши на 20 март, што е највисоко ниво од јуни 2024 година и далеку ги надмина очекувањата на аналитичарите во анкетата на Ројтерс за зголемување од 477.000 барели.