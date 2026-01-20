Експертите кои ја испитуваат причината за излетувањето на брзиот воз од шини во неделата во Шпанија, кога загинаа најмалку 39 лица, пронајдоа скршен спој на шините, според извор информиран за првичните истраги за катастрофата.

Вагоните што излегоа од шините се судрија со воз што доаѓаше од спротивната насока, туркајќи го од шините и надолу по насипот, во една од најлошите железнички несреќи во Европа во модерното време.

Несреќата се случи во близина на Адамуз во јужната покраина Кордоба, околу 360 км јужно од главниот град Мадрид.

Техничарите кои ги анализираа шините на лице место идентификуваа одредено абење на спојот помеѓу деловите од шината, познато како рибарска плоча, за кое велат дека покажува дека дефектот постои веќе некое време, рече изворот.

Тие откриле дека неисправниот спој создал јаз помеѓу деловите од шината што се проширил додека возовите продолжиле да патуваат по пругата.

Изворот, кој одби да биде идентификуван поради чувствителноста на проблемот, рече дека техничарите веруваат дека неисправниот спој е клучен за идентификување на прецизната причина за несреќата.

Алваро Фернандез Хередија, претседател на Ренфе, кој управува со вториот воз што излета од шините, изјави дека е прерано да се зборува за причината. Сепак, несреќата се случила во чудни услови, рече тој, додавајќи дека човечката грешка е практично исклучена.

Првите вагони на возот управуван од шпанската фирма Ирво поминале преку празнината на шините, но осмиот и последен вагон излетал од шините, носејќи ги со себе седмиот и шестиот вагон, рече лицето.

Ирво е приватен железнички оператор, во мнозинска сопственост на италијанската државна железничка група.

Шпанскиот премиер Педро Санчез и министерот за транспорт Оскар Пуенте беа меѓу службените лица кои го посетија местото на несреќата во понеделник наутро. Санчез го откажа своето патување на Светскиот економски форум во Давос, Швајцарија, по несреќата. Пуенте рече дека возот Ирјо е стар помалку од четири години и дека железничката пруга била целосно реновирана минатиот мај. Производителот на возови, Хитачи Реил, изврши инспекција на возот на 15 јануари како дел од рутинското одржување и не пронајде никакви аномалии, изјави изворот за Ројтерс.