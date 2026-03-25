Недостиг на енергија би можел да ја погоди Европа веќе следниот месец, изјави во вторникот извршниот директор на „Шел“, Ваел Саван, додавајќи дека обезбедувањето доволно енергетско снабдување е клучно за националната безбедност, пренесува Ројтерс.

Државите не можат да имаат национална безбедност без енергетска безбедност, рече Саван, додавајќи дека „Шел“ се обидува да соработува со владите за да им помогне во справувањето со енергетската криза, вклучително и преку складирање и набавки. Конфликтот на Блискиот Исток, кој сега е во својата четврта недела, веќе влијаел врз снабдувањето со авионско гориво, а следни на удар би можеле да бидат дизелот, а потоа и бензинот, додека во северната хемисфера започнува летната сезона на патувања, рече Саван.

Војната оштети големи енергетски капацитети и речиси го запре бродскиот сообраќај низ Ормутскиот Теснец, преку кој минуваат околу 20 отсто од светските текови на нафта и течен природен гас.

„Јужна Азија прва го почувствува ударот. Потоа тоа се префрли во Југоисточна Азија, Североисточна Азија, а сè повеќе и кон Европа како што влегуваме во април“, рече тој на конференцијата CERAWeek во Хјустон, Тексас.

И германската министерка за економија, Катарина Рајхе, предупреди дека недостиг на енергија би можел да се појави кон крајот на април или во мај ако конфликтот продолжи.

ВЕНЕЦУЕЛА

„Шел“ главно разгледува проекти за природен гас во Венецуела, изјави Саван, додавајќи дека се оценуваат и можности во нафтениот сектор. Британскиот енергетски гигант би можел да даде зелено светло за еден или два проекта во Венецуела пред крајот на годината, доколку фискалната и правната состојба во земјата го дозволат тоа, рече тој. Националното собрание на Венецуела во јануари одобри нафтена реформа, но нафтени директори велат дека треба да се направи уште повеќе за да се обезбеди странски инвестиции.

Овој месец, „Шел“ потпиша прелиминарни договори со венецуелската влада за развој на нафтени и гасни проекти, што би можело да ѝ овозможи на компанијата пристап до посакувани области. „Шел“ и американската компанија „Шеврон“ се приближиле до првите големи договори за енергетско производство со Венецуела, изјавиле за „Ројтерс“ пет извори блиски до преговорите.

Договорите би им овозможиле на двете компании да го зголемат производството на нафта и гас во јужноамериканската земја, што би биле најголемите чекори досега кон она што американскиот претседател Доналд Трамп го нарече напор вреден 100 милијарди долари за обнова на нафтената индустрија на Венецуела по децении лошо управување и недоволни инвестиции под Николас Мадуро и неговиот претходник Уго Чавез.

„Она што го разгледуваме во моментов е каде можеме да ѝ додадеме вредност на Венецуела, на венецуелскиот народ“, рече Саван. „Во почетокот, би рекол дека тоа повеќе е насочено кон гасот, а особено кон гас што може да се монетизира преку течен природен гас.“

„Шел“ во последниве години бавно напредуваше со развојот на офшор-гасниот проект „Драгон“ во Венецуела. Компанијата, која имаше проблеми да го придвижи поради американските санкции врз енергетскиот сектор на Венецуела, сега се обидува да го забрза за гасот да може да се претвора во течен природен гас во соседен Тринидад и Тобаго.