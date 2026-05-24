Маж од Илинден доби кривична пријава од Основното јавно обвинителство за кривично дело насилство врз дете, откако навредувал и истепал другарче на својот син.

Според информации од Обвинителството, осомничениот 49-годишник, во двор на основно училиште во Илинден, извршил физичко и психичко насилство спрема дете од 13 години. Претходно, во училишниот двор, синот на осомничениот имал недоразбирање со свој врсник и го повикал таткото.

„Кога пристигнал, осомничениот најпрво започнал да му упатува навреди, пцовки и погрдни зборови на другото дете, а во еден момент и физички го нападнал со удари со шлаканици и тупаници во главата и телото, нанесувајќи му расекотини и подливи“, велат од ОЈО.

Јавниот обвинител до судијата на претходна постапка доставил и предлог за определување мерки на претпазливост, обврска осомничениот да се јавува во судот и забрана да се приближува на оштетеното дете.