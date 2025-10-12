Научникот кој бил „офлајн и го живеел најдобриот период од својот животот“ шокиран од добивањето на Нобелова награда

Кога Фред Рамсдел беше прогласен за добитник на Нобелова награда претходно оваа недела, тој бил длабоко во планините во Вајоминг, целосно офлајн и опкружен со свеж снег. Следниот ден, додека го завршуваше тринеделното патување со ранец со својата сопруга, нејзиниот телефон почнал да свети со стотици пораки за добрата вест: Рамсдел, заедно со Мери Е. Бранкоу и Шимон Сакагучи, ја освоија Нобеловата награда за физиологија или медицина за 2025 година за нивните откритија што ја преобликуваа имунологијата, пренесува Вајрд.

Рамсдел за Вајрд вели дека воопшто не бил свесен дека Нобеловите награди се објавуваат, а камоли дека Нобеловиот комитет се обидува да стапи во контакт со него. Сонома Биотерапевтикс, фирмата за биотехнолошка технологија што ја основал, им кажа на новинарите дека Рамсдел „го живеел својот најдобар живот и бил исклучен од мрежата на однапред планирано планинарење“.

Кога веста конечно стигнала до него, Рамсдел вели дека бил шокиран. Тој знаел дека работата што ја работел тој и неговите колеги претставува голем пробив, но веќе добил уште една шведска награда за тоа, и затоа претпоставил дека Нобеловата награда не доаѓа предвид.

Рамсдел и неговите други кодобитници откриле како имунолошкиот систем на телото учи да ги штеди сопствените ткива, процес наречен периферна имунолошка толеранција. Дел од нивната работа вклучувал посебен вид глувци со лушпеста кожа во Националната лабораторија Оук Риџ во Тенеси, потомци на експеримент со зрачење од времето на Втората светска војна.

Овие „скржави“ глувци се родени со фатална мутација што го ослободила нивниот имунолошки систем против сопствените органи. Во 1990-тите, Рамсдел и Бранков, кои работеле во биотехнолошка компанија во Сиетл, го идентификувале одговорниот ген – пробив што го отворил патот за денешната генерација на клеточни терапии кои се насочени кон ракот, како и кон други болести со преобучување на имунолошките клетки, наместо да ги уништуваат. Вајрд разговарал со Рамсдел во вторник, кратко откако бил информиран за неговата Нобелова награда.

Вајрд: Каде бевте кога ја добивте веста дека сте ја добиле Нобеловата награда?

Фред Рамсдел: Бев на околу 8.000 стапки во планините на Вајоминг, малку источно од Националниот парк Јелоустоун. Сопругата и јас бевме надвор три и пол недели кампувајќи, шетајќи со ранец, планинарејќи и слично, и тоа беше нашата последна ноќ, и наполнивме шест инчи свеж снег, па успеавме да излеземе, што не беше толку лесно како што мислев дека ќе биде. Потоа се возевме низ Јелоустоун, а јас воопшто не обрнав внимание на телефонот, бидејќи сум на одмор. Дури и не знаев дека е денот кога ги објавуваат Нобеловите награди, бидејќи не размислувам за тоа.

Телефонот на сопругата експлодираше кога поминавме низ некое мало гратче и таа доби некаков сигнал. Таа некако извика: „О, боже, боже“. Бев надвор и бевме во гризли територија, и си помислив: „Мечка? Нема мечка“. Таа излезе и рече: „Тукушто ја освои Нобеловата награда.“

„Не, не, ајде“, реков. Таа одговори како: „Имам 200 текстуални пораки.“ Очигледно, се исправив. Веќе резервиравме хотелска соба за таа вечер. Па се пријавивме, се вклучив онлајн и се обидов да се јавам во Нобеловиот комитет. И секако, дотогаш беше 1 часот наутро, па сите спиеја, па не разговарав со нив до веројатно 1:30 часот наутро. Сопругата Лаура и јас излеговме и седнавме во ирски паб и, знаете, испивме еден или два коктели, малку храна и гледавме фудбал во понеделник навечер.

Вајрд: Дали му кажвте на некого додека бевте во Пабот и вечеравте дека сте ја добиле Нобеловата награда?

Не му кажав на никого, хаха. Не мислев дека треба да го направам тоа.

Вајрд: Рековте дека не ги следите Нобеловите награди. Колку ви беше шокантно што ја добивте? Претпоставувам дека сте свесни колку голем пробив се вашите откритија, но дали мислевте, па, има многу одлични научни достигнувања?

Не сум баш толку наивна. Главната причина зошто не мислев дека некогаш ќе се случи е тоа што пред околу осум години, јас, заедно со Шимон Сакагучи, кој беше уште еден од ко-лауреатите за ова, а потоа и уште еден мој многу добар пријател кој работи неверојатна работа во Институтот Слоун Кетеринг, ја освоивме наградата Крафорд, која е исто така од Кралската шведска академија. Тоа е работа на семејна фондација во Шведска.

Мислам дека бевме таму во 2017 година и беше одлично време. Знаете, говори, ја запознавме крунската принцеза. Беше неверојатно. И така си помислив, во ред, тоа е признанието што ќе го добие ова конкретно научно откритие, што беше одлично. Па си реков, тоа е подобро отколку што можев да се надевам. Луѓето зборуваа за Нобеловата награда, а јас велев „Не мислам така“. И после тоа, си реков: „Никогаш нема да се случи, немој ни да помислуваш на тоа“. Па бев навистина шокиран кога слушнав за тоа.

Вајрд: Зошто мислите дека ја добивте Нобеловата награда за оваа работа сега? Дали мислите дека тоа е поради зголемениот интерес за имунологија поради Ковид? Или е затоа што овие откритија сега овозможија стотици нови медицински испитувања?

Значи, не го знам одговорот на вашето прашање. Ако требаше да шпекулирам, што е она што ме прашувате да го направам, би предложил дека е претежно второто. Ги знаевме импликациите од овие откритија пред 25 години, но технологиите не постоеја за да се создадат лековите што можеме да ги создадеме денес, а дури и да постоеја, немаше да има апетит за скап, целосно нов пристап на клеточна терапија кон автоимуните болести пред 25 години. Затоа мислам дека токму овој пресврт на оваа идеја сега станува практичен.

Вајрд: Кои беа технолошките достигнувања што овозможија создавање на овие третмани со клеточна терапија?

Ќе им дадам многу пофалби на моите пријатели и колеги од светот на онкологијата, Карл Џун и Мишел Садлен, и на другите што ги познавам, бидејќи тие навистина беа пионери во целиот концепт дека можете да извадите клетка од телото на една личност – во нивниот случај, пациент со рак – да ја конструирате во лабораторија и да ја вратите и да направите нешто што е, искрено, извонредно. И сега има производи на пазарот, всушност, тие стигнаа таму доста брзо, бидејќи беа толку извонредни производи. Сето тоа е сè уште во тек, но покажаа, не сакам да звучам грубо, но дека правењето комерцијално одржливо нешто што пациентите би го земале, за кое плаќачите би платиле – всушност вредеше маката.

Вајрд: Па морам да ве прашам, како наидовте на генетски мутираните глувци од лабораторијата Оук Риџ?

Значи, тоа е одлично прашање. И ми се допаѓа фактот што знаете дека е Оук Риџ, ја завршивте вашата домашна задача. Значи, начинот на кој наидовме на ова е што се приклучив на мала биотехнолошка компанија во областа на Сиетл во 1995 година, нешто слично, а извршен директор беше господин по име Дејвид Галас. И Дејвид имаше долга академска историја на USC како молекуларен биолог, физичар, и на крајот, тој ги водеше Националните лаборатории во Оук Риџ, не можам да се сетам точно како се викаше, но центарот за генетика на цицачи што беше основан од Министерството за енергетика. Беше основан за време на Проектот Менхетен за да се разберат ефектите од јонизирачкото зрачење врз цицачите. И така, тој знаеше за оваа програма.

Вајрд: Ако лабораторијата била основана за време на Проектот Менхетен, дали тоа значи дека студиите што ги разгледувавте биле стари 40 години? Или Министерството за енергетика продолжило да ги одгледува овие кутри глувци со лушпеста кожа?

Точно е, тие продолжиле да ги одгледуваат овие кутри глувци. Искрено, тоа е мачно, и го правеа тоа 40 години затоа што знаеја дека ова се навистина важни глувци, но немаа можност да го секвенционираат геномот за да го пронајдат генот. И така, кога ги видовме, започнавме соработка и рековме, можеме да го пронајдеме овој ген. И го направивме, и тоа е всушност претежно дело на Мери Бранкоу, една од моите други колауреати и повторно, многу добра моја пријателка. Таа и јас бевме во истата компанија. Таа го клонираше овој ген.

Сега, беа потребни уште 20 години за да се разработи сè, и тоа не е само ставање точки на „и“ и вкрстување на „т“. Имаше многу многу комплицирана биологија што ја направија луѓе како Саша Руденски и многу други во оваа област, Џеф Блустоун и многу други. Но откако ги составивме тие делови, беше прилично лесно да се каже: „Добро, ова е клетката, а ова е молекуларниот механизам што треба да го искористиме за контрола на автоимуните болести“.

Вајрд: Вашите откритија се доказ за важноста на научната соработка и инвестирањето во долгорочни истражувања. Дали мислите дека можевте да ги направите овие откритија без поширокиот истражувачки екосистем од кој сте дел?

Кога правилно ќе се вклучите во истражувачкиот екосистем, тој е неверојатно моќен. Цел живот сум во биотехнологијата, бидејќи всушност навистина ја сакав моќта на тимската наука. И кога го напуштив мојот постдокторски труд во Националните институти за здравство, отидов во биотехнолошка компанија во Сиетл бидејќи тие ги имаа најдобрите молекуларни биолози и имаа клеточни биолози кои беа добри како и секој друг во светот. Имав многу ресурси и станав ресурс за нив. Тоа беше тимска цел да се разбере како функционираат работите и во одреден момент тоа ќе се претвори во нешто корисно за пациентите.

И ќе кажам, скоро сите мои најдобри пријатели во науката се академици. Постои креативност и способност да се работи на работи на кои веројатно, во многу случаи, никогаш не би можел да работам во биотехнологија бидејќи временските рокови за реализација беа предолги.

Вајрд: Дали има уште нешто што сакате да додадете?

Се грижам дека кога ќе се освои ваква награда, премногу внимание се посветува на нас тројцата, а не на група други луѓе чии придонеси се клучни, апсолутно клучни за она што се случува. И не мислам ниту на мојот тим и тимот на Мери во компанијата. Да, очигледно огромни придонеси. Има група луѓе што би можел да ги именувам кои направиле неверојатно важни, клучни откритија поврзани со ова, без кои не би биле тука каде што сме денес.

Затоа сум навистина среќен што комитетот го препозна откритието и неговите импликации, а сега и неговиот потенцијал. Фантастично е за областа, за заедницата во целина. Мислам дека е одлично, но остава зад себе многу луѓе, а тоа секогаш е предизвик или фрустрација за мене.