Луѓето кои имаат остри умови во своите 80-ти и 90-ти години – познати како „СуперЕјџери“ – произведуваат двојно повеќе млади неврони од когнитивно здрави возрасни и 2,5 пати повеќе од луѓето со Алцхајмерова болест, открива нова студија, пренесува Си-Ен-Ен.

„Ова покажува дека мозокот што старее има капацитет да се регенерира – тоа е огромно“, вели коавторката на студијата, д-р Тамар Гефен, вонреден професор по психијатрија и науки за однесување на Институтот Месулам за когнитивна неврологија и Алцхајмерова болест на Медицинскиот факултет Фајнберг на Универзитетот Нортвестерн во Чикаго.

Додека зрелиот неврон е стабилен, младиот неврон е најприлагодливиот и најпластичен тип на мозочна клетка, со подобрена способност да расте, да се интегрира и „да се поврзе во мозок“, вели Гефен, кој помага во водењето на Програмата за суперстареење на Нортвестерн. Истражувачите таму ги проучуваат постарите мажи и жени со супериорна меморија веќе 25 години.

„СуперЕјџери лица покажуваат зачувување на незрелите неврони со зголемена ексцитабилност – тие имаат светли очи и густа опашка и се подготвени да се активираат“, рече таа. „Тоа е помлад мозок“.

Дополнително, студијата откри дека мозоците на СуперЕјџери лица содржеле посилни системи за поддршка во хипокампусот – делот од мозокот одговорен за меморијата – кои ги негуваат младите неврони слично како што млада фиданка се храни кога е засадена во земја богата со хранливи материи.

„Ова истражување покажува дека СуперЕјџери лица имаат единствена клеточна средина во нивниот хипокампус која ја поддржува неврогенезата“, рече Гефен. „Ова е биолошки доказ дека Супер-стареите лица имаат попластичен мозок“.

Неурогенезата, што е раѓање и преживување на нови неврони, ја подобрува пластичноста на мозокот – способноста на мозокот да се поправи за да одржи добра когнитивна функција во услови на повреда и процесот на стареење.

Всушност, мозоците на SuperAgers содржеле повеќе новоразвиени неврони отколку кај помладите возрасни лица во нивните 30-ти и 40-ти години, вели главниот автор Орли Лазаров, професор по невронаука и директор на Програмата за обука за Алцхајмерова болест и сродна деменција на Универзитетот во Илиноис, Чикаго.

„Профилот на неврогенезата кај SuperAgers покажува отпорност“, рече Лазаров во е-пошта. „Значи, тие се способни да се справат со последиците од времето“.

СуперЕјџери лица може да имаат генетска предност, но истражувањата покажуваат дека луѓето кои практикуваат добро здравје на мозокот можат да спречат и когнитивен пад, рече истражувачот за превенција на Алцхајмерова болест, д-р Ричард Исаксон, директор на истражувањето во Институтот за невродегенеративни болести во Флорида, кој не беше вклучен во студијата.

„Нашите студии открија дека промените во животниот стил, вклучувајќи ја исхраната, вежбањето, намалувањето на стресот и оптимизирањето на спиењето, заедно со управувањето со факторите на васкуларен ризик со одредени препишани лекови, исто така можат да растат области на мозокот, вклучувајќи го и хипокампусот, и да ги намалат карактеристичните знаци на Алцхајмерова болест, како што се тау-заплеткувањата и амилоидните плаки“, рече Исаксон.

„На медицинскиот факултет сигурно никогаш не ме учеа дека е можно мозочните клетки да растат, но сега видовме убедливи докази за ова на сериски МРИ скенирања кај луѓе кои постојано прават здрави избори за мозокот“, рече тој.

За да се биде „СуперЕјџери“, лицето мора да биде постаро од 80 години и да се подложи на обемно когнитивно тестирање кое ги проценува границите на неговата способност за потсетување на информации, изјави за CNN во претходно интервју Емили Рогалски, професор по неврологија на Универзитетот во Чикаго. Рогалски, која не беше автор на студијата, помогна во развојот на програмата „СуперАгер“ на Нортвестерн.

„Од СуперЕјџери се бара да имаат извонредна епизодна меморија – способност да се сетат на секојдневните настани и минатите лични искуства“, рече таа. „Важно е да се истакне дека кога ги споредуваме СуперАгерите со просечните постари лица, тие имаат слични нивоа на коефициент на интелигенција, така што разликите што ги гледаме не се должат само на интелигенцијата.“

СуперЕјџери исто така делат слични особини. Тие имаат тенденција да бидат позитивни и да го предизвикуваат својот мозок секој ден читајќи или учејќи нешто ново. Многумина се физички активни и продолжуваат да работат до своите 80-ти години. СуперАгерите се исто така социјални пеперутки, опкружени со семејство и пријатели, и често може да се најдат како волонтираат во нивната заедница.

Сепак, кога станува збор за здраво однесување, СуперЕјџери лица се мешана група.

„Имаме СуперЕјџери лица со срцеви заболувања, дијабетес, кои не се физички активни, кои не јадат ништо подобро од нивните врсници на слична возраст“, ​​рече Гефен. „Сепак, она што го откривме во мозоците донирани од Супер-старите лица е најзначајно.“

Анализите на мозочното ткиво покажаа дека цингуларниот кортекс, област која е одговорна за вниманието, мотивацијата и когнитивната ангажираност, е подебел кај СуперЕјџери лица во споредба со луѓето во нивните 50-ти и 60-ти години. Хипокампусот на СуперЕјџери лица, исто така, има три пати помалку тау-заплеткувања, еден од обележјата на Алцхајмеровата болест.

Друга студија откри „прекрасни, огромни, многу здрави“ неврони во енториналниот кортекс на СуперЕјџери лица, една од првите области на мозокот што е погодена од Алцхајмеровата болест, рече Гефен.

„Тоа беше неверојатно откритие, бидејќи нивните енторинални неврони беа дури и поголеми од оние кај поединци кои се многу помлади, некои дури и во нивните 30-ти години“, рече таа. „Тоа ни кажува дека постои компонента на структурен интегритет во игра – како архитектурата, коските, самиот скелет на невронот е поцврст.“

Новата студија фрла светлина врз тоа како тоа може да се случи, додаде Гефен.

„Овие дебели, сочни енторинални неврони можеби не само што се поголеми, туку може да бидат вградени и во овој подобрен екосистем во хипокампусот кој исто така ги негува незрелите мозочни клетки“, рече таа. „Тие се апсолутно поврзани и оваа нова студија може да обезбеди механистичко разбирање за тоа зошто тие може да бидат поголеми.“

Минатите истражувања кај луѓето за тоа како се случува неврогенезата беа нејасни, делумно поради видот на алатките за мерење што се користат, рече Лазаров. Новата студија, објавена во среда во списанието Nature, користеше различна техника за мерење на раѓањето на нови неврони кај пет типа мозоци на донори: СуперЕјџери; здрави млади возрасни; постари возрасни без знаци на когнитивен пад; постари возрасни со рана деменција; и постари возрасни лица дијагностицирани со Алцхајмерова болест.

Алатката, наречена мултиомично секвенционирање на единечни клетки, им овозможи на истражувачите да утврдат кои типови мозочни клетки ја поддржуваат меморијата и когницијата како што старее хипокампусот. Резултатите покажаа дека два типа клетки, астроцити и CA1 неврони, беа клучни двигатели за задржување на меморијата во мозоците на СуперЕјџери.

CA1 невроните се клучни за меморијата, помагајќи во консолидирањето и враќањето на минатите искуства. „Ова се меѓу првите мозочни клетки нападнати од тау кај Алцхајмеровата болест“, рече Гефен.

Астроцитите се значително побројни од невроните и се од витално значење за регулирање на протокот на крв во мозокот. Овие мозочни клетки, исто така, го поттикнуваат формирањето на синапси, спојот каде што нервните сигнали минуваат од еден неврон до друг, што е основа на функцијата на мозокот, учењето и меморијата.

„Кај СуперЕјџери, астроцитите и CA1 невроните го поддржуваат хипокампусот на начини што не ги разбиравме претходно, со зголемување на синапсната сигнализација помеѓу невроните“, рече Гефен. „Незрелите неврони, CA1 кола и астроцитите се координираат во многу, многу збогатена средина.“