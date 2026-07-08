Дванаесет земји, вклучувајќи ја и Велика Британија, треба да потрошат повеќе од 50 милијарди долари во следните 10 години за нова ракета со долг дострел за заштита на Европа. Проектот „Длабок прецизен удар“ треба да се дискутира денеска на самитот на НАТО во турската престолнина Анкара. Најавено како едно од најнапредните оружја на НАТО, тоа е наменето да погодува цели на оддалеченост од речиси 300 километри со прецизна точност.

Сер Кир Стармер рече дека иницијативата предводена од Велика Британија ќе помогне во зближувањето на европските сојузници за да се одржи безбедноста на НАТО во годините што доаѓаат. Министерката за надворешни работи Ивет Купер изјави дека планот е „дел од признавањето дека сме во поопасен свет“.

„Ова е за тоа како да се осигураме дека имаме посилна Европа во рамките на посилно НАТО“, изјави таа за Би-Би-Си во Анкара.

Но, како и многу планирани воени проекти во тек, не се очекува „Длабок прецизен удар“ да биде готов до 2030-тите.

Во јуни, американскиот министер за одбрана Пит Хегсет објави шестмесечен преглед на присуството на американските сили во Европа. Трамп постојано јасно ставаше до знаење дека сака членките на НАТО да придонесат повеќе за трошоците за одбрана во Европа, а на минатогодишниот самит на НАТО, членовите на алијансата се согласија да потрошат 5% од БДП за одбрана и безбедност до 2035 година.

Владата на Велика Британија веќе издвои 300 милијарди фунти до 2030 година во Планот за инвестиции во одбраната. Владата соопшти дека НАТО испратил борбени авиони за да пресретнат руски авиони што се приближуваат кон сојузничкиот воздушен простор повеќе од 700 пати и дека руската воена активност околу британските води се зголемила за 30%.

„Со длабока прецизна способност за удар, Велика Британија и нашите сојузници ќе можат да погодат воени цели со висока вредност и логистички мотори што ги движат армиите, одвраќајќи го секој агресор и зајакнувајќи ја нашата заедничка безбедност. Во Анкара испраќаме јасна порака до рускиот претседател Владимир Путин; НАТО е посилен, поевропски и подготвен да ги брани нашите граѓани од долгорочната закана што ја претставуваат тој и руската држава,“ рече министерката Купер.

Украинскиот претседател Володимир Зеленски во говорот на самитот во вторник ги повика сојузниците на Украина да ги испорачаат системите за воздушна одбрана што итно ѝ се потребни за да ја заштити од ескалацијата на руските напади.

Украина ги засилува своите напади со беспилотни летала и ракети со долг дострел против Русија, погодувајќи рафинерии за нафта и воени цели таму и предизвикувајќи значителен недостиг на гориво и прекини на електричната енергија.

Вооружените сили на Украина докажаа дека ефикасната употреба на системи со долг дострел може да има пресвртни влијанија на бојното поле, давајќи им на вооружените сили можност да ги деградираат непријателските сили далеку зад линијата на фронтот. Украинските напади со долг дострел, како што се оние врз клучните логистички центри, значително влијаеја на способноста на Русија да ги одржи своите офанзиви.

Портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, во вторникот изјави дека Русија, која ја нападна Украина во 2022 година, внимателно ќе го следи самитот во Анкара.