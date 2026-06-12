НАТО постепено ќе ја прилагодува силата на својата мисија за поддршка на мирот во Косово, која е во сила од 1999 година, во текот на следната година поради стабилната безбедносна ситуација во земјата, соопштија денеска од Алијансата.

„НАТО и КФОР се целосно посветени на безбедноста и сигурноста во Косово“, изјави генералот на воздухопловните сили на САД, Алексус Г. Гринкевич, врховен командант на сојузничките сили за Европа (SACEUR).

„Токму оваа посветеност доведе до зголемена стабилност, бидејќи безбедносните организации во Косово станаа поспособни. Сегашните услови даваат можност за дополнително оптимизирање на големината и позицијата на КФОР“, додаде тој.

Се очекува намалувањата да следат по националните ротациони циклуси на распоредување и прераспоредување од сега до следната година.

Промените ќе се случуваат постепено и во согласност со условите на теренот и би можеле да се поништат доколку е потребно.