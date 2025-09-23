вто, 23 септември, 2025

НАТО ја обвини Русија за засилена кампања на прекршување на воздушниот простор

Алијансата од 32 земји одржуваше итни разговори откако минатата недела руски авион беше забележан над Естонија, што се случи недолго откако руски дронови беа соборени над Полска и забележани над Романија

Марио СпасевскиОд: Марио Спасевски

Фото: Estonian Foreign Ministry, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

НАТО ја обвини Москва за засилена кампања на прекршувања на воздушниот простор над источните и северните земји членки на алијансата, пренесува Дојче Веле.

„Русија не треба да има никаква дилема: НАТО и сојузниците, во согласност со меѓународното право, ќе ги употребат сите неопходни воени и невоени средства за да се одбраниме и да ги одвратиме сите закани од сите правци,“ изјави генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, пред новинарите во Брисел.

Алијансата од 32 земји одржуваше итни разговори откако минатата недела руски авион беше забележан над Естонија, што се случи недолго откако руски дронови беа соборени над Полска и забележани над Романија.

Изјавата дојде откако во понеделник беа видени големи дронови како кружат над аеродромот во данската престолнина. Аеродромот во Копенхаген беше затворен неколку часа, како и аеродромот во Осло, Норвешка, каде што беа видени и слушнати дронови како летаат.

Данската премиерка Мете Фредериксен го нарече инцидентот „најсериозен напад врз данската критична инфраструктура“. Иако властите изјавија дека сè уште не идентификувале виновник, обемот на нападот сугерира „способен актер“, а Фредериксен рече дека руската вмешаност „не може да се исклучи“.

Украинскиот претседател Володимир Зеленски го осуди инцидентот на X како повреда на данскиот воздушен простор од страна на Кремљ. Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, изјави дека дроновите во данската престолнина се „модел на постојана опозиција на нашите граници“.

„Нашата критична инфраструктура е во опасност“, напиша таа на X, додавајќи дека сите факти сè уште не се утврдени. Дмитриј Песков, портпарол на рускиот претседател Владимир Путин, ги нарече инсинуациите дека Москва е одговорна „неосновани“.

Во меѓувреме, норвешкиот премиер Јонас Гар Сторе изјави: „Русија го наруши норвешкиот воздушен простор во три наврати оваа пролет и лето“.

Тој посочи на неколку пати кога руски борбени авиони беа забележани на норвешката страна од нивната заедничка граница.

„Не можеме да утврдиме дали ова е направено намерно или поради грешки во навигацијата. Без оглед на причината, ова не е прифатливо“, рече тој, без да ги потврди сомневањата дека Кремљ стои и зад нарушувањето на сообраќајот во Осло во понеделник.

Шефот на НАТО Руте рече дека е „прерано да се каже“ дали летовите на беспилотни летала над Данска се поврзани со неодамнешните нарушувања на воздушниот простор на НАТО од страна на Русија.

ИзворДојче Веле

