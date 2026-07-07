Лидерите на НАТО почнаа да откриваат договори за оружје во вредност од десетици милијарди долари во Турција, со што ја упатија пораката дека ги почитуваат повиците на САД да трошат повеќе за одбрана на Европа пред самитот со претседателот Доналд Трамп, пренесува Ројтерс.

Со оптимистички мелодии и елегантни видеа на форумот за одбранбена индустрија во главниот град Анкара, генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, објави серија иницијативи, поканувајќи претставници од членките на НАТО да се приклучат на сцената. Збирот на различните вредности на договорите беше проектиран на екран.

„Можеме да направиме повеќе кога го правиме тоа заедно. И мора да направиме повеќе од тоа“, рече Руте. „Сојузниците на НАТО се приклучуваат на нови мултинационални коалиции за набавки. Ова навистина ни помага да добиеме повеќе од она што ни е потребно низ низа капацитети.“

Договорите, кои претежно беа чувани во тајност за да се направи сензација на самитот, вклучуваа европски земји кои купуваат беспилотни летала за надзор од американската компанија Нортроп Груман (NOC.N), отвора нов таб, и НАТО купува авиони од шведскиот Сааб (SAABb.ST), отвора нов таб.

САД, исто така, се во преговори со Германија и други земји за воспоставување заедничко производство во Европа на ракети кои се во голема побарувачка за одбраната на Украина, изјави извор за Ројтерс.

Овој потег следеше по растечката загриженост во Вашингтон за капацитетот на американските производители на оружје да ја задоволат побарувачката, бидејќи и војната против Иран и војната во Украина ги исцрпија залихите на оружје на САД.

Руте, исто така, рече дека сојузниците на НАТО ќе инвестираат повеќе од 40 милијарди долари во следните пет години во нивните капацитети против беспилотни летала.

Најавите додаваат тежина на честите критики на Трамп кон Европа за недоволен придонес во одбраната и преголемо потпирање на САД да ги бранат преку НАТО, кој го штити континентот уште од раните години на Студената војна.

Трамп ја засили пораката во видео во кое ја претставува неговата посета на Truth Social, повикувајќи ја Европа да троши повеќе за сопствена одбрана.

ПРЕМЕНА НА АВИОНИТЕ Ф-35 ВО ТУРЦИЈА

Трамп ќе долета за да се сретне со турскиот претседател Таип Ердоган и да им се придружи на колегите лидери на воената алијанса на самитот, кој започнува со вечера во вторник навечер.

Руте во понеделник изјави дека Европејците направиле „зачудувачки“ зголемувања на трошоците за одбрана, делумно поради стравот од Русија, кои се зголемија по инвазијата на Москва во Украина во 2022 година, а исто така и по „екстремно силното“ охрабрување на Трамп.

Минатиот месец, Руте изјави дека европските членки на НАТО и Канада потрошиле 90 милијарди долари повеќе за одбрана во реални услови во 2025 година отколку во 2024 година, достигнувајќи вкупно повеќе од 570 милијарди долари – зголемување од околу 20%.

Во голема потенцијална промена, се очекува Трамп да му каже и на Ердоган дека е подготвен да ѝ дозволи на земјата повторно да се приклучи на програмата за невидливи ловци Ф-35, изјавија извори за Ројтерс, прашање кое долго време е болна точка во билатералните односи.

Вашингтон воведе санкции и ја отстрани Турција од програмата за борбени авиони Ф-35 по купувањето на рускиот систем за воздушна одбрана С-400 од страна на Турција во 2019 година.

ВОЈНАТА СО ИРАН ГО НАТЕРА ТРАМП ДА ГИ ОЖИВЕЕ КРИТИКИТЕ КОН НАТО

Тензиите во НАТО се продлабочија откако САД го нападнаа Иран во февруари. Трамп постојано ги критикуваше членовите на НАТО за недоволна поддршка во конфликтот, заканувајќи се дека ќе ја напушти алијансата или ќе го игнорира нејзиниот договор за колективна одбрана.

Европските претставници инсистираат дека во голема мера ги почитувале обврските да им дозволат на САД да го користат нивниот воздушен простор и бази во нивните земји, и покрај тоа што не биле консултирани за војната што ги потресе нивните економии и беше длабоко непопуларна во Европа.

САД, исто така, најавија повлекување на трупите од Европа, ги намалија силите што ги доделуваат на одбранбените планови на НАТО и започнаа шестмесечен преглед на своето воено присуство на континентот.

Европските претставници велат дека се подготвени за повторување на некои од неодамнешните критики на Трамп и не можат да бидат сигурни за позитивен исход. Исто така, тука е и нестабилниот однос на Трамп со некои лидери, што неодамна се виде во расправијата со италијанската премиерка Џорџија Мелони.

Се очекува членките на НАТО да ја потврдат поддршката за Украина и да ветат помош од 70 милијарди евра (80 милијарди долари) во 2026 година.

Нагласувајќи го влогот, Русија во понеделник го нападна регионот на Киев со ракети и беспилотни летала, убивајќи најмалку 28 лица и разоткривајќи го критичниот недостиг на пресретнувачи на воздушна одбрана произведени во САД во Украина.