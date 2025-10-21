Настапи на Рафајловски, Димоски и Бафтијари во Филхармонија в петок

В петок, на 24 октомври во Филхармонија, ќе се одржи настан „Подиум на млади“, на кој настапи ќе имаат младите музичари Виктор Рафајловски, Леонардо Димоски и Шкељзен Бафтијари. Настапите ќе започнат во 20 часот во камерната сала.
Виктор Рафајловски, пијано ќе настапи со: Ф. Лист: Трансцендентална етида бр.4 „Mazeppa“ – Т. Прошев: „Интима“ – варијации за пијано – Ф. Шопен: Соната бр.3, оп.58 во ха-мол – Allegro maestoso – Scherzo. Molto vivace – Largo – Finale. Presto, ma non tanto.
Леонардо Димоски, виолина и Шкељзен Бафтијари, пијано, ќе свират: С. Прокофиев: Соната за виолина и пијано бр.2 – Moderato – Saherzo – Andante – Alergro con brio.
Повеќе детали околу програмата има на овој линк.