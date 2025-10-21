вто, 21 октомври, 2025

Настапи на Рафајловски, Димоски и Бафтијари во Филхармонија в петок

Настапите ќе се одржат во 20 часот во камерната сала

В петок, на 24 октомври во Филхармонија, ќе се одржи настан „Подиум на млади“, на кој настапи ќе имаат младите музичари Виктор Рафајловски, Леонардо Димоски и Шкељзен Бафтијари. Настапите ќе започнат во 20 часот во камерната сала.

Виктор Рафајловски, пијано ќе настапи со: Ф. Лист: Трансцендентална етида бр.4 „Mazeppa“ – Т. Прошев: „Интима“ – варијации за пијано – Ф. Шопен: Соната бр.3, оп.58 во ха-мол – Allegro maestoso – Scherzo. Molto vivace – Largo – Finale. Presto, ma non tanto.

Леонардо Димоски, виолина и Шкељзен Бафтијари, пијано, ќе свират: С. Прокофиев: Соната за виолина и пијано бр.2 – Moderato – Saherzo – Andante – Alergro con brio.

Повеќе детали околу програмата има на овој линк.

 

Иновација во циркуларната економија и креативните индустрии

Иновација во циркуларната економија и креативните индустрии е настан што ќе се одржи во вторник во спортската сала „Борис Трајковски“. Настанот се организира во соработка со Францускиот институт во Скопје (IFS)...
Локални избори 2025: Со весела математика и со по некој спин, сите среќни и задоволни

Партиите секоја со свој поглед на резултатите од првиот круг од локалните избори. Повеќе им се мери и прикажува успехот, подзамижуваат на неуспехот, а спинуваат при толкување на бројките и за...
Кривична пријава против пироман од Скопје, со запаливо средство опожарил патничко возило во Скопје, одреден притвор

Одделението за криминалистички работи Кисела Вода поднесе кривична пријава против Ж.И.(37) од Скопје поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело „предизвикување општа опасност“. Имено, по преземени мерки и активности...
Божиновска: Нема да останеме без гас, ќе има решение на ниво на ЕУ

Министерката за енергетика, рударство и минерални суровини, Сања Божиновска, денеска изјави дека не очекува никаков проблем во снабдувањето со природен гас за земјава, и покрај вчерашниот договор на Советот на ЕУ...
