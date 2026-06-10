Протестите против имиграцијата прераснаа во насилство во Северна Ирска откако крајнодесничарските активисти повикаа на демонстрации како одговор на напад со ножеви што беше снимен на видео. Толпи маскирани мажи, запалија возила и куќи и блокираа патишта во и околу Белфаст во вторник вечерта, неколку часа откако Елон Маск, Томи Робинсон и други агитатори ги повикаа луѓето да излезат на улиците.

Демонстрантите киднапираа и запалија автобус во источен Белфаст и запалија автомобили од каде што се излеваше чад додека се огласуваа сирени и полициски хеликоптер лебдеше над нив. Немирите избувнаа неколку часа откако полицијата обвини 30-годишен барател на азил од Судан за обид за убиство во врска со нападот во северен Белфаст во понеделник вечерта, во кој еден човек беше тешко повреден и предизвика широк шок и осуда. Осомничениот утре треба да се појави пред суд во Белфаст.

Рајан Хендерсон, помошник-началник на полицијата, апелираше за смиреност.

„Спорадични жаришта на нереди избувнаа на голем број локации низ Северна Ирска вечерва, вклучувајќи инциденти во кои беа запалени голем број возила. Ги повикуваме сите да останат смирени, да дејствуваат одговорно и да избегнуваат каква било активност што би можела да ги доведе себеси или другите во опасност,“ рече тој.

Хендерсон побара сите гласови на влијание во локалните заедници да поттикнат мирни протести и да обесхрабрат насилство или нереди.

Политичарите во Северна Ирска и низ цела Велика Британија, исто така, апелираа за смиреност.

Првата министерка на Северна Ирска, Мишел О’Нил, го осуди насилството и предупреди на опасни обиди за експлоатација на нападот.

Порано, О’Нил ја повика јавноста да не биде убедена од профилите на социјалните медиуми да почне да предизвикува нереди. „За сите оние луѓе кои поттикнуваат тензии во тој простор на социјалните медиуми, кои се среќни да ги зголемуваат тензиите, тие не нè претставуваат. Ние сме добри луѓе и не сакам да видам никого да живее во страв.“

Џон Финукејн, пратеникот на Шин Фејн за Северен Белфаст, ги опиша сцените што се одвиваа како срамни, додавајќи: „Нема место за тоа на нашите улици. Нападнати се семејни куќи и бизниси, изгорени се автомобили и автобуси, а делови од нашата заедница се во пламен.

„Никој нема право да шири страв, да тероризира невини семејства или да внесува беззаконити нереди на нашите улици.“

Министерката за правда на Алијансата на Северна Ирска, Наоми Лонг, рече дека демонстрантите имале намера да предизвикаат уништување на самите заедници за кои тврдат дека се обидуваат да ги заштитат.