Наш предлог: Најдобрите и најигриви платформски видео игри

1. Ори и Слепата Шума ( Ori and the Blind Forest)

Оваа игра е естетски најдобро сработена со специфичен уметнички стил што многу потсетува на аниме цртаните филмови на Studio Ghibli од кои најпознати се Princess Mononoke и Spirited Away. Благопријатната музика во играта и самата атмосфера заедно ќе ви даде чувство на емотивно соживување со ликовите. Авантурата во играта обзема со една од главните теми што се подвлекува во подконтекст, а тоа е екологијата. Неслучајно фантазиското дејството е во шума со шумски духови и добронамерни суштества од митови. Играта е добра за развивање на еколошка свест.

Секако самото играње на играта е забавно и воодушевувачко. Истражувате секакви предели и решавате загатки со скокање и борење со енергетски бранови.

Продолжението на оваа игра насловено Ори и Волјата на Висповите (Ori and the Will of the Wisps) е со уште по-епска уметност но и многу повеќе набиена акција од првиот дел од играта. Ова искуство е досега невидено во платформските игри и целокупно нуди многу забава.