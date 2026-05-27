НАСА додели договори на вселенски фирми, вклучувајќи ги „Блу Ориџин“ и „Астролаб“ на Џеф Безос, за испраќање роботски лендери, ровери и дронови за поддршка на претстојните мисии за истражување на Месечината.

Вселенската агенција на САД соопшти дека им доделила на „Астролаб“ 219 милиони долари, а на „Лунар Аутпост“ 220 милиони долари за изградба и испорака на лунарните теренски возила.

„Блу Ориџин“ доби договор од 188 милиони долари за испорака на ровери на површината на Месечината користејќи го својот неекипажиран лунарен товарен лендер, „Марк 1“.

Договорите се дел од пошироката програма „Артемис“ на НАСА, која има за цел да го прошири влијанието на човештвото во вселената и да ги поддржи идните истражувања на длабоката вселена.

Агенцијата соопшти дека исто така ја избрала Firefly Aerospace за изградба на вселенското летало што ќе транспортира дронови од Земјината орбита до Месечината за нејзината мисија MoonFall, чија лансирање е предвидена за 2028 година.

Ревидираниот план на НАСА за Артемис, кој беше создаден за време на првиот мандат на претседателот Доналд Трамп, вклучува поставување инфраструктура, центрирана на база на Месечината, и возила на површината на Месечината.

Втората мисија започна во април, испраќајќи четири астронаути околу Месечината и назад како една од неколкуте претходни мисии на првото слетување на Месечината со екипаж од 1972 година.