НАСА: И покрај судирот на Џејмс Веб со микрометероид во јули ќе ги имаме сликите од вселената

Главното огледало на телескопот Џејмс Веб дојде во судир со мал фрагмент од карпа што остави забележлив ефект врз собраните податоци, јави Би-би-си.

Штетата беше предизвикана од страна на микрометероидот голем колку честичка прашина кој удри во сегментот познат како C3 од 18 други сегменти на примарното огледало. Сепак, судирот нема да ја наруши планираната мисија и најсофистицираниот телескоп во историјата ќе ни ги претстави најновите слики од вселената во јули.

„Кон крајот на мај, Веб беше пресретнат од микрометероид што удри во примарниот сегмент на огледалото. Не грижете се, и покрај тоа Веб сѐ уште работи на ниво што ги надминува сите барања на мисијата. Првите слики што ќе ја „расплетат“ вселената ги очекуваме на 12 јули“, информираа од НАСА на нивниот Твитер профил.

In late May, Webb sustained a dust-sized micrometeroid impact to a primary mirror segment. Not to worry: Webb is still performing at a level that exceeds all mission requirements. Our first images will #UnfoldTheUniverse on July 12: https://t.co/9jp0uq7ytS pic.twitter.com/VKkSp16yrg

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) June 8, 2022