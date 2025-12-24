Еврокомесарот задолжен за единствениот пазар на ЕУ, Стефан Сержун, изјави дека санкциите на САД нема да спречат ништо откако администрацијата на Трамп воведе забрана за визи на неговиот претходник поради обидот да ги регулира големите технолошки компании. „Мојот претходник Тиери Бретон дејствуваше во интерес на европското општо добро, верен на мандатот даден од гласачите во 2019 година“, напиша Сежурн на социјалната мрежа X.

„Ниту една санкција нема да го замолчи суверенитетот на европските народи. Целосна солидарност со нив и сите засегнати Европејци“, рече тој. Американскиот Стејт департмент во вторникот соопшти дека ќе им ги одбие визите на Бретон и на четворица активисти, обвинувајќи ги дека се обидуваат да ги „присилат“ американските платформи на социјалните медиуми да цензурираат ставови на кои се спротивставуваат.

Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, сè уште не реагирала, иако француската влада реагираше силно доцна во вторникот. Бретон, кој е Французин, беше опишан од американскиот Стејт департмент како „мозокот“ на Законот за дигитални услуги (ДСА) на Европската унија, кој бара модерација на содржините и други стандарди на главните платформи на социјалните медиуми што работат во Европа.

Бретон, кој ја напушти Европската комисија во 2024 година, на X ја критикуваше забраната како „лов на вештерки“, споредувајќи ја ситуацијата со американската ера на Мекарти кога функционерите беа избркани од владата поради наводни врски со комунизмот. ДСА стана точка на собирање за американските конзервативци кои го гледаат како оружје за цензура против десничарската мисла во Европа и пошироко, обвинение што ЕУ жестоко го негира.

„Законот за дигитални услуги беше демократски усвоен во Европа. Тој апсолутно нема никаков екстратериторијален дострел и на никаков начин не влијае на Соединетите Американски Држави“, напиша францускиот министер за надворешни работи Жан-Ноел Баро на X.

Забраната за визи беше насочена и кон Имран Ахмед од Центарот за борба против дигиталната омраза, непрофитна организација која се бори против онлајн дезинформациите, како и кон Ана-Лена фон Ходенберг и Џозефин Балон од HateAid, германска организација и Клер Мелфорд, која го води Глобалниот индекс на дезинформации со седиште во Велика Британија.