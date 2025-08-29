Напаѓачот во училиштето во Минеаполис бил „опседнат со идеја да убива деца“, изјави шефот на полицијата

Истражителите велат дека напаѓачот кој отвори оган врз учениците во црковното училиште во Минеаполис бил „опседнат со идејата да убива деца“. Робин Вестман, кој уби две деца и повреди уште 18, се чини дека немал никаков конкретен мотив, според шефот на полицијата во Минеаполис, Брајан О’Хара, пренесува Би-Би-Си.

Напаѓачот „се чинеше дека нè мрази сите нас“, рече шефот на полицијата, додавајќи: „Повеќе од сè, стрелецот сакал да убива деца“.

Убиените деца се идентификувани од семејството како Флечер Меркел, осум години, и Харпер Мојски, десет години. „Вчера, кукавица одлучи да ни го одземе нашиот осумгодишен син Флечер“, изјави таткото, Џеси Меркел, на новинарите.

„Флечер го сакаше своето семејство, пријателите, риболовот, готвењето и секој спорт што му беше дозволено да го игра. Дајте им на вашите деца дополнителна прегратка и бакнеж денес. Те сакаме, Флечер. Секогаш ќе бидеш со нас“, продолжи тој, задушувајќи ги солзите.

Родителите на Харпер Мојски, Мајкл Мојски и Џеки Флавин, во соопштението изјавија дека нивната ќерка „беше светла, радосна и длабоко сакана 10-годишна ќерка чиј смеа, љубезност и дух ги допреа сите што ја познаваа“.

„Како семејство, ние сме скршени и зборовите не можат да ја опишат длабочината на нашата болка“, рекоа тие, додавајќи дека се надеваат дека „нејзиното сеќавање ќе поттикне акција“ за да се запре насилството со оружје.

„Ниедно семејство не треба да мора да издржи ваков вид болка… Промената е можна и неопходна – за приказната на Харпер да не стане уште една во долгата низа трагедии“.

Официјалните лица досега објавија малку детали за потеклото на осомничениот, но велат дека Вестман претходно го посетувал училиштето на црквата и дека имал мајка која работела таму.

Се верува дека 23-годишниот осомничен се приближил до страната на црквата Благовештение, во која се наоѓа и училиште, и испукал десетици истрели низ прозорците користејќи три огнени оружја. Полицијата, исто така, пронашла димна бомба на местото на настанот. Сведоци опишаа дека виделе деца како крварат додека бегаат од црквата, молејќи за помош од странци.

На прес-конференција, вршителот на должноста државен обвинител на САД за Минесота, Џозеф Томпсон, рече дека „стрелецот изразил омраза кон многу групи, вклучувајќи ја и еврејската заедница и кон претседателот Трамп“.

Напаѓачот, кој починал на местото на настанот од самонанесена прострелна рана, оставил порака, рекоа официјални лица, но додадоа дека дефинитивниот мотив можеби никогаш нема да се знае.

„Нема да ги достоинствувам зборовите на напаѓачот со тоа што ќе ги повторувам, тие се ужасни и гнасни“, рече г-дин Томпсон.

Името на Вестман беше законски променето од Роберт во Робин во 2020 година, а судијата напиша: „Малолетно дете се идентификува како жена“. Сепак, некои федерални службеници и полиција го нарекуваа Вестман маж кога разговараа за нападот.

Шефот О’Хара им рече на новинарите дека новинските куќи треба да престанат да го користат името на убиецот, бидејќи „целта на дејствијата на стрелецот беше да се стекне озлогласеност“.

Тој додаде дека таа, „како и многу други масовни стрелци што ги гледаме во оваа земја премногу често и низ целиот свет, имала извесна пореметена фасцинација со претходните масовни стрелби“.

Американските службеници со години предупредуваат дека масовните стрелби можат да доведат до убиства имитатори, бидејќи убијците се стремат да станат познати преку своите гнасни злосторства. Неколку големи новински организации имаат политика да не ги идентификуваат масовните убијци.