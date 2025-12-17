Преживеаниот маж кој пукаше на прославата на еврејскиот празник Ханука на познатата плажа Бонди во Сиднеј е обвинет за 59 кривични дела, вклучувајќи убиство и тероризам, соопшти утрово полицијата. Сторителите, татко и син, отвориле оган на плажата во неделата, убивајќи 15 лица во напад што ја потресе нацијата и ги засили стравувањата од растечки антисемитизам и насилен екстремизам.

Погребите на еврејските жртви на нападот започнаа утрово, поради гневот поради тоа како на вооружените лица – од кои еден накратко беше испитуван за врски со екстремисти – им беше дозволен пристап до моќно огнено оружје.

Саџид Акрам, 50, беше застрелан од полицијата на местото на настанот, додека неговиот 24-годишен син Навид Акрам излезе од кома во вчера попладне, откако исто така беше застрелан од полицијата.

Полицијата на Нов Јужен Велс во среда соопшти дека еден маж е обвинет за 59 кривични дела, вклучувајќи 15 убиства, 40 рани со обид за убиство, како и терористички напад и други обвиненија.

„Полицијата ќе тврди на суд дека човекот се вклучил во однесување кое предизвикало смрт, сериозни повреди и загрозување на живот за да унапреди религиозна кауза и да предизвика страв во заедницата“, се вели во соопштението.

„Првите индикации укажуваат на терористички напад инспириран од ИСИС, која е на листата терористички организации во Австралија.“

Навид Акрам, кој останува во болница во Сиднеј под силно полициско обезбедување, ќе се појави преку видео врска пред локалниот суд во понеделник наутро.

Таткото и синот патувале на јужните Филипини, регион долго време погоден од исламистичка милитантност, неколку недели пред пукањето за кое австралиската полиција рече дека се чини дека е инспирирано од Исламска држава.

Американскиот претседател Доналд Трамп на настанот за Ханука во Белата куќа доцна во вторникот изјави дека мисли на жртвите на ужасниот и антисемитски терористички напад.

„Се придружуваме на жалоста за сите убиени и се молиме за брзо закрепнување на ранетите“, рече тој.

Лидерот на австралиската држава Нов Јужен Велс изјави во среда дека ќе го свика парламентот следната недела да усвои широки реформи на законите за оружје и протести, неколку дена по најсмртоносното масовно пукање во земјата во последните три децении.

Крис Минс, премиерот на државата Нов Јужен Велс каде што се случи нападот, на прес-конференција изјави дека парламентот ќе се врати на 22 декември за да ги слушне итните реформи, вклучително и ограничување на бројот на огнено оружје дозволено од едно лице и отежнување на пристапот до одредени видови пушки.

Државната влада, исто така, ќе разгледа реформи што го отежнуваат одржувањето големи улични протести по терористичките настани, со цел да се спречат понатамошни тензии.

„Имаме монументална задача пред нас. Таа е огромна“, рече тој. „Огромна е одговорноста да ја обединиме заедницата. Мислам дека ни треба лето на смиреност и заедништво, а не на поделби.“