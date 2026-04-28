Човекот обвинет за отворање оган на местото на вечера во Вашингтон на која присуствуваше Доналд Трамп е обвинет за обид за атентат врз претседателот на САД и може да се соочи со доживотен затвор доколку биде осуден.

Кол Томас Ален, 31, носеше сина затворска кошула и панталони на своето прво појавување пред федералниот суд во Вашингтон, два дена откако властите соопштија дека тој извршил неуспешен напад на вечерата на Здружението на дописници од Белата куќа, годишен собир на новинари и политичари. Рацете му беа врзани со лисици зад грб додека го водеа во и надвор од судницата.

„Тој се обиде да го убие претседателот на Соединетите Американски Држави, Доналд Џ. Трамп“, рече обвинителката Џослин Балантин.

Инцидентот е најновиот во шемата на политичко насилство во Соединетите Американски Држави. Конзервативниот политички активист Чарли Кирк беше застрелан на митинг минатиот септември, месеци откако беа убиени демократска пратеничка од Минесота и нејзиниот сопруг. Самиот Трамп беше цел на два обиди за атентат во претседателската кампања во 2024 година.

Вршителот на должноста државен обвинител Тод Бланш им изјави на новинарите по сослушувањето дека истражителите веруваат дека Ален го нападнал Трамп делумно затоа што се чинеше дека го нарекува претседателот предавник и го нарекуваше со други епитети во е-пошта што им ја испратил на роднините ноќта на инцидентот.

„Насилството нема место во граѓанскиот живот“, им рече Бланш на новинарите. „Тоа не може и нема да се користи за нарушување на демократските институции и сигурно не може да продолжи да се користи против претседателот на Соединетите Американски Држави.“

Ален, од Торанс, Калифорнија, исто така се соочува со обвиненија за нелегално транспортирање на огнено оружје преку државни граници и пукање од огнено оружје за време на кривично дело насилство.

Балантин рече дека Ален донел пушка со пумпа калибар 12 и три ножа во Вашингтон, додека во судскиот поднесок исто така се вели дека бил вооружен со полуавтоматски пиштол.

Бланш рече дека властите пронашле потрошена чаура во пушката како знак дека е испукана.

Ален не одговори на обвинувањата на краткото сослушување. Тој рече дека има магистерска диплома по компјутерски науки. Адвокатот на одбраната Тезира Абе на рочиштето изјави дека Ален немал претходни апсења или осуди.

Американскиот судија Метју Шарбо нареди Ален да биде задржан во притвор најмалку до четврток, кога треба да се врати на суд на рочиште за да се разгледа дали треба да биде задржан во затвор до судењето.

Жанин Пиро, американскиот обвинител во Вашингтон, им изјави на новинарите дека против Ален ќе бидат покренати дополнителни обвиненија.

Ален резервирал соба во хотелот Вашингтон Хилтон, каде што се одржала вечерата, на 6 април и патувал од Калифорнија до Вашингтон со воз минатата недела, според изјава поднесена од агент на ФБИ во судот.

Според изјавата под заклетва, Ален во саботата испратил е-пошта до членовите на семејството во која се нарекува себеси „пријателски федерален убиец“ и разговарал за плановите за таргетирање на високи функционери на администрацијата на Трамп.

„За тоа зошто го направив ова: јас сум граѓанин на Соединетите Американски Држави. Она што го прават моите претставници се одразува на мене“, напишал Ален во е-поштата, според изјавата под заклетва.

Пукањето во саботата ја потресе вечерата за печатот, истакнат настан во социјалниот календар на Вашингтон, принудувајќи ги присутните да се фрлат под маси и поттикнувајќи ги органите за спроведување на законот да ги избркаат високите функционери од просторијата. Трамп, кој требаше да одржи говор подоцна во вечерните часови, беше брзо симнат од сцената од страна на безбедносните сили.

Американските претставници го опишаа соборувањето на Ален како успех на спроведувањето на законот. Но, инцидентот ги оживеа загриженостите за безбедноста на Трамп и другите американски функционери.

Ален поминал низ магнетометар на безбедносен контролен пункт во хотелот држејќи долг пиштол, според изјавата под заклетва. Службеник на тајната служба пукал во Ален, кој паднал на земја, но не бил застрелан, се вели во изјавата под заклетва.

Во изјавата под заклетва се вели дека службеникот на Тајната служба бил застрелан во градите додека носел балистички елек, но не е прецизирано од кого.