сре, 8 октомври, 2025

Напаѓачот на Шаини сè уште е на слобода, ДУИ бара итна и транспарентна истрага и повикува на смиреност

Иако Министерството за внатрешни работи вчера информираше дека пукале повеќе лица од возило во движење, снимката од безбедносна камера покажува дека тоа не е точно. Според објавената снимка, во Зекирија Шаини пукало едно лице и тоа не од возило во движење туку самиот тој бил во возило во движење, а убиецот одел пеш

МетаОд: Мета

-

Фото: Принтскрин од видео објавено на социјалните мрежи

Во центарот на Куманово, среде бел ден, во непосредна близина на општинската зграда, полициската станица, основниот суд, но и канцеларијата на Државната изборна комисија, вчера се случи обид за убиство со огнено оружје на Зекирија Шаини, носител на советничката листа на Демократската унија за интеграција (ДУИ) во општина Липково и вработен на скопската Клиника за пулмологија.

Иако Министерството за внатрешни работи вчера информираше дека пукале повеќе лица од возило во движење, снимката од безбедносна камера покажува дека тоа не е точно. Според објавената снимка, во Зекирија Шаини пукало едно лице и тоа не од возило во движење туку самиот тој бил во возило во движење, а убиецот одел пеш.

Шаини бил застрелан четири пати, во десното коленото и во левата подлактица. Најпрво бил пренесен во кумановската болница, а потоа и на скопските клиники, каде што му била укажана медицинска помош. Според информациите, тој е во стабилна и животно незагрозувачка состојба.

Од Јавното обвинителство вчера соопштија дека двајца јавни обвинители извршиле увид и според нивните првични информации, мотивот за нападот не бил политички, но се поставува прашањето зошто напаѓачот, кој патем сè уште не е уапсен, во сред изборна кампања, во близина на општината, полицијата, судот и општинската канцеларија на ДИК, пука во еден од носителите на советничка листа и актуелен претседател на Советот на општина Липково.

Неговата партија, Демократската унија за интеграција (ДУИ), остро го осуди нападот и побара брза и транспарентна реакција на институциите.

„Остро го осудуваме овој варварски акт на насилство и бараме од Министерството за внатрешни работи и од Јавното обвинителство да реагираат веднаш, со целосна транспарентност и решителност, за да ги идентификуваат, уапсат и изведат пред правдата сторителите на овој атентат“, објавија од ДУИ на социјалните мрежи.

Тие апелираат до сите нивни поддржувачи, симпатизери и граѓани воопшто да ја зачуваат смиреноста, да не подлегнуваат на провокации и да покажат зрелост.

„Во знак на солидарност со повредениот и за да се нагласи сериозноста на настанот, партијата одлучи да ги суспендира активностите за денешниот ден, додека институциите не преземат конкретни чекори за враќање на довербата на јавноста и безбедноста на терен“, се наведува во реакцијата на ДУИ.

Со свој став се огласи и владејачката ВЛЕН (ВРЕДИ) коалиција на етнички албански партии, од каде изразија жалење и повикаа на воздржаност.

„Изразуваме длабоко жалење за настанот што се случи во Куманово, каде што е повреден д-р Зекирија Шаини. Ние како коалиција најостро ја осудуваме секоја форма на насилство и апелираме на смиреност, зрелост и почитување на институциите надлежни за истрагата. Насилството нема место во нашето општество и ниедна околност не може да ги оправда делата што ја загрозуваат безбедноста и животот на граѓаните. Ги повикуваме органите на редот што побргу да ги утврдат мотивите и сторителите на овој чин, а воедно апелираме ваквите случаи да не се користат за политички цели“, стои во нивното соопштение.

Од македонскиот блок, индиректна реакција имаше премиерот и актуелен лидер на ВМРО-ДПМНЕ, Христијан Мицкоски кој во своето обраќање од партискиот собир во Тетово порача дека земјата може да напредува само преку заедништво.

„Сите ние мора да се обединиме околу заедништвото и да ги премостиме сите разлики, несогласувања и различни погледи. Овие избори се моментот од кој зависат генерации потоа момент да покажеме единство и разбирање за тоа што му треба на Тетово. Затоа што Македонија не се брани со поделби, туку со единство. Се брани со срце, со чесност, со заедничка волја. Сите ние Македонци, Албанци, Турци, Роми, Срби, Власи и Бошњаци живееме под исто небо, дишеме ист воздух и ја делиме истата судбина. Само ако сме заедно, ќе имаме држава што ќе трае и иднина што ќе вреди“, рече Мицкоски.

По веста за обидот за убиство, од Министерството за здравство, каде е вработен Зекири, соопштија дека со вознемиреност ја примиле веста за вооружениот напад во Куманово. Тие најавија дека целосно ќе соработуваат со Министерството за внатрешни работи и локалните власти во Куманово за целосно расчистување на случајот.

„Повикуваме на воздржаност, почитување на приватноста и солидарност кон повредениот и неговото семејство“, се наведува во соопштението.

ПОВРЗАНО

Подглавна секција

Приведена сопругата на Зекирија Шаини, се сомничи за поврзаност со обидот за негово убиство

Полицијата ја привела А.А. (43) од Тетово која се сомничи дека е вмешана во обидот за убиство на нејзиниот сопруг Зекирија Шаини од Слупчане,...
Повеќе
Македонија

АВМУ се пофали дека судот одбил дел од тужбата на Левица за платено политичко рекламирање

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (АВМУ) денеска соопшти дека Основниот граѓански суд Скопје, со Решение од 3 октомври 2025 година, го одбил...
Повеќе

Најнови

Подглавна секција

Приведена сопругата на Зекирија Шаини, се сомничи за поврзаност со обидот за негово убиство

Полицијата ја привела А.А. (43) од Тетово која се сомничи дека е вмешана во обидот за убиство на нејзиниот сопруг Зекирија Шаини од Слупчане, носител на советничка листа на локалните избори...
Повеќе
Македонија

Празен куфер го евакуираше цел плоштад „ВМРО“

Празен куфер, кој бил оставен од две лица на плоштадот „ВМРО“ пред седиштето на партијата ВМРО-ДПМНЕ, ги испразни околните згради, потврдија од Министерството за внатрешни работи (МВР). Како што оттаму информираат, лице...
Повеќе
Балкан

Академски Пленум: Лансиран е сајтот со база на податоци за насилство врз граѓаните

Од Академскиот плениум во Србија информираат дека сајтот stopbrutalnosti.com, каде што се следат случаите на насилство во Србија, официјално е лансирана денес. Овој заеднички проект на IT Blokada и Академскиот пленум...
Повеќе
Ctrl - Z

Нобеловата награда за хемија доделена на научници за работа на порозни материјали

Нобеловата награда за хемија им беше доделена на тројца научници кои создадоа револуционерни порозни материјали кои можат да собираат вода од пустинскиот воздух, да собираат јаглерод диоксид од индустриските капацитети и...
Повеќе

Приведена сопругата на Зекирија Шаини, се сомничи за поврзаност со обидот за негово убиство

Полицијата ја привела А.А. (43) од Тетово која се сомничи дека е вмешана во обидот за убиство на нејзиниот сопруг Зекирија Шаини од Слупчане, носител на советничка листа на...

Празен куфер го евакуираше цел плоштад „ВМРО“

Академски Пленум: Лансиран е сајтот со база на податоци за насилство врз граѓаните

Нобеловата награда за хемија доделена на научници за работа на порозни материјали

Тетовец доби кривична пријава оти бесправно градел во Националниот парк Шар планина

АВМУ се пофали дека судот одбил дел од тужбата на Левица за платено политичко рекламирање

Небезбедни оброци за децата: Инспектори откриле валкани кујни и ризична храна во градинки и училишта

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Приведена сопругата на Зекирија Шаини, се сомничи за поврзаност со обидот за негово убиство

Празен куфер го евакуираше цел плоштад „ВМРО“

Академски Пленум: Лансиран е сајтот со база на податоци за насилство врз граѓаните