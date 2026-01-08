Човекот идентификуван од страна на органите за спроведување на законот како напаѓачот кој уби двајца студенти на Универзитетот Браун и еден професор на МИТ го планирал нападот со месеци и оставил видеа во кои ги признава убиствата, според информациите објавени од Министерството за правда на САД, пренесува Политико.

Клаудио Невес Валенте, 48, поранешен студент на Браун и португалски државјанин, беше пронајден мртов во магацин во Њу Хемпшир откако убил двајца студенти и ранил уште девет други во инженерска зграда на 13 декември. Два дена подоцна, тој го убил професорот на МИТ Нуно Ф.Г. Лоуреиро во неговиот дом во предградието Бруклин на Бостон.

Претставници на Министерството за правда изјавија дека за време на претресот на магацинот каде што беше пронајдено телото на Невес Валенте на 18 декември, ФБИ пронашол електронски уред што содржел серија кратки видеа направени од Невес Валенте по пукањата.

На снимките, стрелецот признава на португалски јазик дека ги разработувал деталите најмалку шест семестри. Тој не навел мотив за таргетирање на Браун или професорот на МИТ, со кого учел во Португалија пред неколку децении.

Во транскрипт преведен на англиски јазик обезбеден од Министерството за правда, Невес Валенте рекол дека чувствува дека нема за што да се извинува. Тој, исто така, се пожалил на видеата дека го повредил окото во пукањата.

„Нема да се извинувам затоа што во текот на мојот живот никој искрено не ми се извини“, рече тој.

Тој експлицитно се осврна на неоснованите тврдења што ги рашири конзервативната влијателна личност Лаура Лумер по нападот дека стрелецот Браун зборувал на арапски, велејќи нешто како „Алаху Акбар“ по влегувањето во аудиториумот.

Невес Валенте рече дека не зборувал ниту еден збор арапски ниту пак намеравал да даде каква било изјава. Ако рекол нешто, „мора да извикал како: „О, не!“ или нешто слично“, за да изрази разочарување што аудиториумот изгледал празен кога влегол, рече тој. Студентите се криеле под клупите, но Невес Валенте мислел дека веќе избегале преку излез за итни случаи.

„Никогаш не сакав да го правам тоа во аудиториум. Сакав да го правам тоа во обична просторија“, рече тој. „Имав многу можности. Особено овој семестар, имав многу можности, но секогаш се колебав.“

Тој инсистираше дека не е ментално болен. Рече дека не сака да биде познат и дека видеото не е манифест. Невес Валенте рече дека неговата „единствена цел била да си замине повеќе или помалку“ под „свои услови“ и да се осигури дека „нема да биде оној што на крајот ќе страда најмногу од сето ова“.

„Не, тоа не може да се случи. Значи, ако не ви се допаѓа, лоша среќа“, рече тој. Невес Валенте го нарече неговото извршување на убиствата „малку некомпетентно“.

„Но, барем нешто беше направено“, рече тој.

На снимката, тој рече дека го имал просторот за складирање каде што е пронајдено неговото тело околу три години. Невес Валенте го спомена своето соочување со сведокот на Универзитетот Браун, што на крајот доведе до неговата идентификација неколку дена подоцна.

Според полицијата, еден сведок имал неколку средби со Невес Валенте пред нападот во Браун. Додека полицијата објавуваше слики од лицето од интерес, сведокот почна да објавува на форумот на социјалните медиуми Reddit дека го препознал лицето и претпостави дека полицијата треба да испита „можно изнајмен“ сив Nissan. Корисниците на Reddit го повикаа да го извести ФБИ, а сведокот рече дека го сторил тоа.