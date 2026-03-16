Цените на нафтата повторно се искачија поради зголемените стравувања за снабдувањето откако САД го нападнаа виталниот нафтен центар на Иран, островот Харг, а Доналд Трамп побара од сојузниците да помогнат во повторното отворање на Ормутскиот теснец.

Суровата нафта Брент, меѓународната референтна цена, се зголеми за 1,8% на 104,98 долари за барел за време на раното тргување утрово. Уште еден викенд на насилство низ Блискиот Исток ги зголеми загриженостите во врска со конфликтот и неговите последици за глобалните енергетски пазари.

Американскиот претседател во саботата тврдеше дека американските напади целосно го уништиле поголемиот дел од островот Харг, изјавувајќи за NBC News дека нивната војска може да го погоди местото „уште неколку пати само за забава“.

Харг, корален остров долг пет милји во Персискиот Залив, на 27 милји од копното, е клучен центар за преработка за Иран, низ кој обично тече 90% од извозот на нафта на земјата.

Трамп тврдеше на социјалните медиуми дека избегнал удар врз нафтената и енергетската инфраструктура на островот „од причини на пристојност“ и дека биле погодени само воени цели.

Но, одлуката за напад врз Харг, кој во голема мера остана недопрен од американско-израелската операција во текот на првите две недели, не ги смири загриженостите што се ширеа на глобалните пазари.

Ормускиот теснец, еден од најважните водни патишта во светот, низ кој обично патуваат околу една петтина од меѓународните резерви на нафта, е речиси затворен од почетокот на кризата.

Трамп овој викенд тврдеше дека многу земји ќе испратат бродови за да помогнат во повторното отворање на теснецот. Тој не идентификуваше кои земји наводно ќе го сторат тоа, но јавно ги повика одредени сојузници на САД – Франција, Јапонија, Јужна Кореја и Велика Британија – и Кина да се приклучат на тимски напор за заштита на бродовите што минуваат низ теснецот од ирански напади.

Одговорот беше дефинитивно пригушен. Министерството за надворешни работи на Јужна Кореја соопшти дека „истражува различни мерки од повеќе агли“ за да помогне во обезбедувањето на енергетските транспортни правци. Британските министри изготвуваат планови за испраќање беспилотни летала за чистење мини во теснецот, поради загриженоста дека исполнувањето на барањето на Трамп за испраќање бродови би можело да ја ескалира кризата.

Цените на нафтата минатата недела надминаа 100 долари за барел за прв пат од руската инвазија на Украина пред четири години, бидејќи договорот меѓу САД и Израел предизвика раст на пазарот што ги зголеми трошоците за гориво низ целиот свет – и ги крена акциите на големите нафтени компании на рекордно високи нивоа.

Фрустрацијата расте во последните денови бидејќи трошоците за гориво продолжија да растат низ целиот свет. Просечната цена на горивото во САД достигна 3,70 долари за галон во неделата, според ААА, што е за 62 центи повеќе во однос на тоа каде што беше пред еден месец.

„Не ми е гајле за Иран. Не сакам да плаќам поскапо гориво“, изјави Кевин Дас, невработен татко на две деца, за Гардијан во Детроит минатата недела, откако плати 3,49 долари за галон за да го наполни своето возило.

Трамп, од своја страна, се обиде да го намали ризикот цените на горивото да останат високи подолг период. „Мислам дека ќе паднат пониски отколку што беа порано“, изјави тој за НБЦ.

Земјите низ Азија се борат да се соочат со енергетската криза, од субвенции за гориво во Тајланд до рационализирање во Бангладеш.