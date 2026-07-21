Американските сили го нападнаа Иран деветти ден по ред, а загриженоста за превозот низ Ормускиот теснец расте откако Иран соопшти дека два танкери за нафта експлодирале. Во соопштението, Централната команда на САД соопшти дека започнала нов бран напади со цел деградирање на способноста на Иран да напаѓа комерцијални бродови во виталните бродски линии на теснецот. Нападите се дел од ескалирачкиот циклус напади меѓу САД и Иран откако се распадна привремениот договор за прекин на огнот потпишан пред еден месец, продлабочувајќи ја борбата за контрола врз Ормускиот теснец, што ги прекина снабдувањето со енергија и ги разгоре стравувањата од глобална инфлација.

Полуофицијалната иранска новинска агенција Тасним, повикувајќи се на свои новинари, соопшти дека американските ракети погодиле неколку ирански градови рано наутро во понеделник. Експлозии се слушнале во Тебриз, Чабахар, Конарак, Бандар Махшахр и Бандар Имам Хомеини, според Тасним.

Американскиот државен секретар Марко Рубио изјави дека САД ќе продолжат да го напаѓаат Иран додека тој напаѓа глобални комерцијални бродови.

„Ормускиот теснец е меѓународен воден пат и тие продолжуваат да лансираат ракети против бродовите во тој меѓународен воден пат. Додека Иран инсистира на контрола на меѓународен воден пат, ние ќе мора да одговориме на тоа. САД секогаш остануваат отворени за дипломатско решение,“, рече Рубио.

Од своја страна, Корпусот на Исламската револуционерна гарда најави изненадувачки напад врз штабот за специјални операции на непријателот во сириската област Ал-Танф.

Револуционерната гарда, исто така, соопшти дека со балистички ракети ги нападнала американските авиони на аеродромот Акаба во Јордан.

Иран претходно изврши напад со беспилотни летала врз американските воени средства и опрема во кампот Ал-Адири во Кувајт и воздухопловната база Али Ал Салем, објави иранската државна телевизија рано во неделата.

Владата на Кувајт соопшти дека постројката за десалинизација била нападната втор ден по ред, предизвикувајќи пожар, во она што го нарече директен напад врз витална цивилна инфраструктура.

Загриженоста за протокот на енергетски резерви низ Ормускиот теснец продолжува откако САД и Иран ги продолжија отворените непријателства откако се обвинуваа меѓусебно за постојано кршење на договорот за прекин на огнот.

Операциите за поморска трговија на Обединетото Кралство доцна во неделата соопштија дека добиле извештај дека брод гори недалеку од брегот на Оман, иако не ја потврдиле причината.

Револуционерната гарда утрово соопшти дека два танкери за нафта експлодирале и биле имобилизирани откако се обиделе да транзитираат низ она што го опишаа како небезбедна јужна рута, тврдејќи дека бродовите биле охрабрени од американската војска да го користат преминот.

Ројтерс не можеше веднаш да го потврди инцидентот. Во соопштението не се дадени детали за имињата, знамињата, екипажите или евентуалните жртви на бродовите. Гардијата изјави дека водниот пат ќе остане небезбеден сè додека продолжува она што го нарече агресија на САД во регионот, предупредувајќи дека овој премин нема да биде безбеден за транзит на петрохемиски производи, ниту пак за нафта и гас.