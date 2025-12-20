Нападот на Кир Стармер врз странската помош доведе до намалување од 40% на средствата за борба против руската агресија и дезинформациите во регион на Европа, опишан од премиерот како витален за националната безбедност на Велика Британија, пренесува Гардијан.

Британското финансирање наменето за зајакнување на Западен Балкан, каде што Русија е обвинета за сеење поделби и создавање дестабилизација, е намалено од 40 милиони фунти минатата година на 24 милиони фунти за 2025-26 година. Интегрираниот фонд за безбедност (ISF) е дизајниран да се справи со заканите од највисок приоритет за националната безбедност на Велика Британија дома и во странство.

Стармер неодамна го опиша регионот на Западен Балкан, кој ги опфаќа Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора, Северна Македонија и Србија, како „европски ќорсокак – местото каде што безбедноста на нашиот континент е ставена на тест“.

Минатогодишните средства на ISF беа делумно искористени за борба против и одговор на злонамерни сајбер напади во регионот и за зајакнување на демократските институции и независните медиуми. Намалувањето на финансирањето од владата на Велика Британија се чини дека е последица на политиката на Стармер за намалување на официјалната помош за развој (ODA) за земјите со ниски и средни приходи.

Износот на ODA доделен на Западен Балкан во рамките на ISF е намален од 31,91 милиони фунти во 2024-25 година на 17 милиони фунти за 2025-26 година. Бројките од Кабинетот на Владата, исто така, покажуваат намалување од 1,15 милиони фунти во финансирањето „не-ODA“ за регионот.

Финансиската година 2025-26 е првата во постепената транзиција што ја најави владата кон намалување на ОДА од 0,5% на 0,3% од бруто националниот доход до 2027 година.

Емили Торнбери, претседателка на избраниот комитет за надворешни работи и поранешна министерка за надворешни работи во сенка во тимот на Стармер пред општите избори, изјави: „Го посетив Западен Балкан претходно овој месец. Сосема е јасно дека тие се на првата линија во борбата против руската дезинформација и мешање и многу сум горда на работата што Велика Британија ја прави за да ги поддржи во таа борба – за нивната безбедност и безбедноста на цела Европа. Потребна е повеќе работа за поддршка на независните медиуми, а не помалку. Луѓето се гладни да ја дознаат вистината и многу е тешко да се најде.“

Д-р Кејт Фергусон, ко-извршен директор и раководител на политиката и истражувањето во „Протексти на заштита“, невладина организација што работи на Западен Балкан за спречување на насилство врз основа на идентитет, изјави дека Велика Британија има добра репутација во регионот и дека таа не треба да се поткопува сега.

„Националната безбедносна стратегија правилно препознава дека сме во период на интензивирање на стратешката конкуренција за правилата и управувањето со нашиот свет; во Европа го гледаме ова како Русија ги диверзифицира своите напори за поткопување на нашиот демократски консензус“, рече таа.

„Затоа е од суштинско значење нашето Министерство за надворешни работи да биде соодветно и соодветно опремено со ресурси за да се справи со овие растечки закани за демократијата и нашата колективна безбедност.

„Во последниве години, Велика Британија се истакна во Западен Балкан како доверлив и принципиелен лидер, додека другите понекогаш се колебаа. Сега, како што новите форми на руска агресија и злонамерно влијание се продлабочуваат во регионот, ова лидерство мора да се зајакне – а не да се разводни.“

Оваа недела, новиот шеф на МИ6, Блез Метревели, рече дека Велика Британија е заробена во „простор помеѓу мирот и војната“ и ја опиша Русија како „агресивна, експанзионистичка и ревизионистичка, која се стреми да ја потчини Украина и да го малтретира НАТО“.

Шела Дејли, раководител на политичкиот тим во „Сејферворлд“, невладина организација која спроведува програми во Западен Балкан, рече дека намалувањата се чини дека се дел од потегот на британската влада да го деприоритизира спречувањето на конфликти.

„Ова го одразува она што го гледаме како поширок тренд во трошењето на ИСФ и другите британски странски средства за помош, среде намалувањата. Се чини дека е деприоритизирање на работата за спречување на конфликти и градење мир, дури и кога конфликтот се зголеми на глобално ниво, општествата станаа поподелени, а основните слободи се ограничуваат.

„Не изгледа кохерентно или стратешки да се повлекуваме од програмите што имаат за цел да се справат со причините за конфликт и кревкост во време кога ризиците за глобалната безбедност се толку високи.“

Портпаролот на владата изјави: „Бројките во извештајот претставуваат само еден дел од вкупните инвестиции на Велика Британија во Западен Балкан за прашања како што се организираниот криминал и непријателските државни активности.“

„ISF е дизајниран да се прилагоди на најновите приоритети за национална безбедност и често финансира краткорочни проекти, што значи дека е природно одлуките за трошење да еволуираат со текот на времето.“