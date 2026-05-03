Двајца американски републикански пратеници ја критикуваа одлуката на Пентагон за намалување на бројот на американски војници стационирани во Германија, велејќи дека тоа испраќа погрешена порака до Русија, објави Би-Би-Си.

Роџер Викер и Мајк Роџерс, кои претседаваат со комисиите за вооружени сили на Сенатот и на Претставничкиот дом, рекоа дека наместо да се повлечат, тие трупи треба да се преместат подалеку на исток.

Портпаролот на Пентагон, Шон Парнел, во петокот изјави дека потегот следел по темелна ревизија и ги признал „барањата и условите на театарот на терен“.

Во саботата, претседателот Доналд Трамп изјави дека може да се случат дополнителни намалувања, без да даде детали. САД имаат повеќе од 36.000 активни војници во Германија.

„Предвременото намалување на американското присуство во Европа пред тие капацитети да бидат целосно реализирани ризикува да го поткопа одвраќањето и да испрати погрешен сигнал до Владимир Путин“, се вели во соопштението.

„Наместо целосно повлекување на силите од континентот, во интерес на Америка е да одржи силно одвраќање во Европа со преместување на овие 5.000 американски сили на исток.“