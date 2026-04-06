Владата донесе одлука за дополнително намалување на акцизата за горивата со цел да се ублажи притисокот од растот на цените на светските пазари и да се спречи поскапување за граѓаните. Мерката доаѓа откако претходно беше намален ДДВ за горивата од 18 на 10 проценти, а оваа поволност ќе важи до крајот на кризната состојба, која според најавите треба да трае до околу 20 април.

Според одлуката, акцизата за дизелот ќе се намали за 4 денари по литар, додека за бензините Еуросупер 95 и 98 намалувањето ќе изнесува 2 денари по литар. Премиерот Христијан Мицкоски изјави дека со ваквата комбинација на мерки се спречува очекуваното зголемување на цената на дизелот, кое според пресметките можело да достигне околу 7 денари по литар. Кај бензините, пак, се очекува дополнително намалување на цената.

Дополнителен ефект врз цената ќе има и попустот што го одобрува компанијата ОКТА за трговците со нафтени деривати. Овој попуст, кој изнесува 3 денари по литар за дизел и 2 денари за бензините, ќе продолжи да важи до крајот на април.

Поради пониските цени во земјава, во последниот период значително е зголемена потрошувачката на гориво. Според податоците на Владата, дневната потрошувачка достигнува околу два милиона литри, а на дел од бензинските пумпи во близина на границите е забележано и тројно зголемување на продажбата поради возачи од соседните држави кои доаѓаат да полнат гориво.

Властите уверуваат дека снабдувањето со нафта и нафтени деривати е стабилно и дека засега нема потреба од воведување ограничувања. Во меѓувреме, се следи развојот на глобалните енергетски пазари и состојбите на Блискиот Исток, а Владата не ја исклучува можноста за нови економски мерки доколку ценовните притисоци продолжат.