Накитот украден во Лувр проценет на 88 милиони евра

Финансиската загуба од најдраматичниот грабеж во Франција во последните децении е проценета на речиси 90 милиони евра. Додека полицијата продолжува да ја бара криминалната банда зад дрскиот грабеж во неделата, париската обвинителка Лоренс Бекуо изјави за радиодифузерот RTL дека кураторот на музејот ги проценил загубите на околу 88 милиони евра.

Се очекува претседателот и директор на музејот, Лоренс де Кар, да одговара на прашањата од сенатскиот комитет за култура во денеска попладне, три дена по седумминутниот грабеж во кој беа одземени скапоцености на Франција.

Група од четворица крадци насилно влегоа во галеријата Аполо во Лувр кратко по отворањето на музејот во неделата наутро, користејќи скали од дигалка за мебел на улицата подолу и побегнаа со осум парчиња накит од времето на Наполеон. Не е јасно дали музејот, кој беше затворен веднаш по грабежот и остана затворен во понеделник и вторник, ќе биде повторно отворен денеска.

Се очекува Де Кар да одговори на прашањата за брзината со која крадците успеаја да пробијат прозорец на првиот кат, квалитетот на витрините во кои се наоѓаше накитот и очигледниот недостаток на единица за брза реакција за да ги одврати во намерите.

Во говорот пред националното собрание вчера, министерката за култура, Рашида Дати, го бранеше музејот и ги отфрли шпекулациите дека безбедносните камери не работеле правилно.

„Безбедносниот апарат на музејот Лувр не откажа, тоа е факт“, рече таа.

Сепак, таа додаде дека дел од буџетот за реновирање на Лувр сега ќе биде наменет за ажурирање на неговиот безбедносен систем, вклучително и нови CCTV камери.

Музејот, исто така, одговори на тврдењата за неговата застарена безбедносна поставеност. Спротивно на некои извештаи, витрините што го штитат украдениот накит од времето на Наполеон биле поставени во 2019 година и претставувале значително подобрување во однос на безбедноста.

Париските обвинители задолжија специјализирана единица да го истражи злосторството. Полиција од 100 лица се занимава со грабежи од висок профил, како што е вооружениот грабеж на ѕвездата од ријалити шоуата Ким Кардашијан во хотел во Париз во 2016 година.

Се очекува да бидат вклучени и истражители од Централната канцеларија за борба против трговијата со културни добра.