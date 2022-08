Најновите и најдобри трејлери за видео игри од THQ Nordic Digital Showcase 2022

1. Alone in the Dark Remake

Alone in the Dark добива свој “римејк” – станува збор за првиот дел од играта, ретуширан со модерна графика и обработен со специфичен „комбат“ за хорор игри во која се гледа дека пукањето во чудовишта е работено со голема инспирација од најновите верзии на Resident Evil игрите. Оваа игра беше хит уште кога излезе во времињата на постарите компјутери каде графиката не беше квалитетна, но играњето во хорор атмосфера беше ефектно, а загатките беа интересни и интелегентно смислени. Со ликот собирате секакви предмети што ги употребувате за решавање загатки. Во една од загатките доаѓате до заклучена врата на која стои клуч од внатрешната страна на вратата. За да ја решите загатката треба да поставите весник под вратата како подлога и да го бутнете клучот од клучалката со шило, којшто ќе падне на весникот и да го извлечете весникот од под вратата за да го земете клучот и да ја отклучите. Ова е само почеток за преработување на Alone in the Dark игрите и се шпекулира дека не само првиот дел туку сите делови ќе бидат обработени со најнова графика и новитети, додека приказната останува иста.