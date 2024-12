Најнови гејминг вести : Најавена Elden Ring Nigthreign, Tekken 8 прогласена за најдобра борбена игра, и новата Lord of The Rings игра

Во најновите гејминг вести ви пренесуваме за претставувањето на сосема нова игра од универзумот на Elden Ring наречена „Nightreign“, Tekken 8 се закити со наградата за најдобра борбена игра на The Game Awards 2024, и моментално ја има најновата игра сместена во Lord of The Rings универзумот што може да ја превзмете на Epic Games бесплатно до четврток.

Трејлерот за Elden Ring Nightreign:

Се работи за сосема нова игра, не за продолжение или експанзија на постоечката Elden Ring, Приказната е сместена во алтернативен паралелен универзум од основната прва игра каде проклетство ги обвива “Земјите Измеѓу” (“The Lands Between”), и самата игра ќе се игра целосно кооперативно.

Што се однесува за Tekken 8, играта ја освои наградата за „најдобрата борбена игра за 2024 година“ на најголемите награди во гејминг индустријата The Game Awards. Наградата ја примија креаторот на играта Катсухиро Харада, со неговиот познат стил на облекување. На сцена имаше интересна изјава каде што на фановите им предложи да не го прашуваат ништо за иднината на играта, туку да бидат само спремни за тоа што следи во блиска иднина.

Успешен турнир во Текен 8 беше одржан изминатиов викен во Скопје, во Ист Гејт Мол на A1 Game Fest што целосно беше значаен настан каде се покажа уште позголемен интерес за видео игрите во Македонија.

Најновата игра сместена во најпознатиот свет од фантазијата, каде што овојпат го следите патот на џуџињата и нивните рудници – Lord of the Rings: Return to Moria:

Играта е бесплатна за превземање на Epic Games до четврток (19.12.2024). Иако се работи за џуџињата во тој свет на “Средната Земја” (Middle-Earth) кои и не се најпривлечни како раса за играње. За оваа игра имаме целосен осврт уште кога излегоа првите најави и снимки што може да го прочитате овде.