Најмалку шест лица се убиени, а други се повредени откако едно лице отвори оган во Киев, соопштија украинските власти. Инцидентот се случил во јужниот округ Холосиевски. Украинскиот министер за внатрешни работи Игор Клименко изјави дека мажот, кој живеел во близина, почнал да пука во луѓе на улица, а потоа зел други заложници во блискиот супермаркет.

Клименко рече дека напаѓачот бил убиен во супермаркетот по престрелка со полицијата. Неговиот мотив засега е нејасен. Точниот број на жртви, исто така, останува нејасен, но украинскиот претседател Володимир Зеленски рече дека се знае дека 14 лица се повредени, вклучувајќи и едно 12-годишно момче.

Тој рече дека четири лица се убиени на улица, додека жена, за која се смета дека има околу 30 години, починала подоцна во болница. Напаѓачот, исто така, убил еден заложник.

Полициските преговарачи разговарале со напаѓачот околу 40 минути додека тој бил во супермаркетот, рече Клименко. Тој го опиша човекот како хаотичен.

„Се обидовме да го убедиме, сфаќајќи дека таму има повредено лице“, објасни тој, додавајќи дека напаѓачот не поставил никакви барања.

„Понудивме да донесеме турникети за да се запре крварењето и така натаму. Но, тој не одговори, па затоа беше дадена наредба да се елиминира, особено откако уби еден од заложниците.“

Потоа беа ослободени четворица заложници, соопштија официјални лица.

Генералниот обвинител на Украина, Руслан Кравченко, го идентификуваше стрелецот како 58-годишен маж од руската престолнина Москва и рече дека користел автоматско оружје за да го изврши фаталното пукање.

Оружјето што го користел напаѓачот било официјално регистрирано, соопштија официјални лица. Околностите околу издавањето на дозволата, како и самото пукање, сега се истражуваат.

Зеленски рече дека стрелецот живеел во источниот регион Донецк – кој е во голема мера под руска окупација и бил предмет на сепаратистички конфликт пред целосната инвазија на Москва. Тој исто така рече дека човекот го запалил својот стан пред да замине за да започне со пукањето.

Иако Киев често е предмет на напади за време на тековната војна со Русија, пукањата од ваков вид се ретки во градот.