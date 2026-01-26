Опасна зимска бура ги зафати САД, оставајќи најмалку седум мртви и прекинувајќи ја електричната енергија на стотици илјади домови. Училиштата и патиштата низ целата земја се затворени, а летовите се откажани бидејќи услови опасни по живот се протегаат од Тексас до Нова Англија, според Националната метеоролошка служба (NWS).

Најмалку две лица починаа од хипотермија во Луизијана, а други смртни случаи поврзани со бурата се пријавени во Тексас, Тенеси и Канзас. До неделата попладне, повеќе од 800.000 домаќинства останаа без електрична енергија, во меѓувреме, повеќе од 11.000 летови беа откажани.

Распространетиот обилен снег, лапавица и замрзнат дожд, што е опасен феномен каде што оладените капки дожд веднаш замрзнуваат на површините, би можеле да траат со денови, бидејќи бурата би можела да влијае на околу 180 милиони Американци – повеќе од половина од населението.

„Снегот и мразот ќе се топат многу, многу бавно и нема да исчезнат наскоро, а тоа ќе ги попречи сите напори за закрепнување“, изјави Алисон Санторели, метеоролог од Националната метеоролошка служба, за американскиот медиумски партнер на Би-Би-Си-Ес њуз.

Одделот за здравство на Луизијана во неделата потврди дека двајца мажи починале од хипотермија. Службениците во Канзас изјавија дека жена, чие тело беше пронајдено во недела попладне покриено со снег, можеби подлегнала на хипотермија. Смртни случаи на три лица поврзани со временските услови се пријавени и во Тенеси.

Градоначалникот на Њујорк, Зохран Мамдани, напиша во објава на X дека најмалку пет лица во градот починале во саботата, но додаде дека причината за нивната смрт сè уште не е утврдена.

Сепак, тој рече: „Тоа е потсетник дека секоја година жителите на Њујорк подлегнуваат на студот“.

Гувернерката на државата Њујорк, Кети Хочул, ги предупреди жителите да останат внатре и надвор од патиштата.

„Ова е сигурно најстуденото време што сме го виделе, најстудената зимска бура што сме ја виделе со години“, рече таа во неделата. „Еден вид арктичка опсада ја зафати нашата држава и многу други држави низ целата земја.“

Хочул рече дека се очекува бруталните услови да донесат најдолг студен период и најголеми снежни врнежи со години.

„Смрзнува и е опасно“, рече таа.

Гувернерот на Кентаки, Енди Бешир, изјави во неделата дека државата гледа повеќе мраз и помалку снег отколку што првично беше предвидено.

„Тоа не е добра вест за Кентаки“, рече тој.

Експертите за временска прогноза предупредија дека една од најголемите опасности од бурата е мразот, кој има потенцијал да оштети дрвја, да ги сруши далноводите и да ги направи патиштата небезбедни.