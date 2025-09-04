чет, 4 септември, 2025

Најмалку петнаесет загинати во несреќата којашто се случи на жичница во Лисабон

Еден сведок изјави за португалскиот новински медиум „Кореио да Мања“ дека вагонот изгледа ја изгубил контролата токму кога се спремал да го заврши спуштањето, и дека кога удрил во тротоарот, патниците внатре почнале да врескаат

Најмалку 15 лица загинаа, а 18 други беа повредени, од кои пет критично, кога популарна жичница во Лисабон излета од шините и се урна, според Министерството за здравство на Португалија, пренесува Њујорк Тајмс.

Жичницата, Елевадор да Глорија, се искачува по стрмен рид од плоштадот Рестаурадорес и Авенида да Либердаде за да стигне до панорамски поглед во населбата Баиро Алто. Пожарникарскиот полк во Лисабон соопшти дека несреќата, која се случила веднаш по 18 часот, била предизвикана од „кабел што се олабавил“ во структурата на жичницата, која ја изгубила контролата и се урнала во зграда.

Во изјава, Тијаго Аугусто, шефот на Министерството за здравство, рече дека меѓу жртвите има португалски и странски презимиња, но дека нивната националност сè уште не е јасна. Нема деца меѓу загинатите, додаде тој.

„Елевадор да Глорија“, кој беше отворен во 1885 година, ги поврзува двете најбогати и најпопуларни области на Лисабон и е една од трите жичарници што превезуваат луѓе по стрмните ридови на градот. Неговите вагони можат да превезат 42 патници, според „Карис“, компанијата што ја управува.

Жичарниците – еден вид жичарница што се движи по стрмни падини – станаа симбол на градот и популарна атракција за туристите, превезувајќи повеќе од 3,5 милиони патници годишно.

Сликите и снимките објавени на социјалните медиуми во среда се чини дека покажуваат еден од жолтите вагони превртен покрај шините и опкружен со остатоци и чад. Патниците излегоа од вагонот на спротивната пруга. Оние што биле во вагонот што се урна, како и пешаците во близина, беа меѓу жртвите, според извештаите на локалните медиуми.

Еден сведок изјави за португалскиот новински медиум „Кореио да Мања“ дека вагонот изгледа ја изгубил контролата токму кога се спремал да го заврши спуштањето, и дека кога удрил во тротоарот, патниците внатре почнале да врескаат.

Паоло Валерио (60), обезбедувач во зграда на Авенида да Либердаде, рече дека слушнал гласен бум околу 18 часот.

На почетокот, помислил дека автомобил можеби се удрил во гаражата на неговата зграда. На крајот, истрчал надвор и видел луѓе како полека се собираат покрај подножјето на ридот низ кој минува жичницата. Забележал неколку тела на земја.

Од остатоците, изгледаше како едно од јажињата што го држеле трамвајот да се скинало, оставајќи го да се спушта по стрмниот рид без контрола пред да се сруши на помалку од 100 стапки од сообраќајницата. Пругата носи два трамваи по патеката, едниот нагоре, а другиот надолу. Вториот трамвај бил недопрен.

Полициските службеници и пожарникарите брзо пристигнале, рече г-дин Валерио, и почнале да ги изнесуваат луѓето од остатоците. Рамката на трамвајот била преклопена, а зад неа лежеле извиткани метални фрагменти.
Иако локалните жители ретко ја користат жичницата, рече тој, таа е симбол на градот. Во повеќето денови, јата туристи можеа да се видат како се искачуваат и спуштаат по стрмниот рид, со мобилни телефони насочени кон калдрмата, пастелните згради и архитектурата во Помбалин.

До 20:30 часот, сите жртви беа однесени во болници, изјави градоначалникот на Лисабон, Карлос Моедас, на социјалните мрежи. „Лисабон е во жалост“, рече градоначалникот Моедас. „Ова е трагичен момент за градот“.

Шест лица, меѓу кои едно со сериозни повреди и едно дете, беа однесени во болницата Санта Марија, изјави портпаролот на болницата. Девет други, меѓу кои пет со сериозни повреди, беа однесени во болницата Сао Хозе, изјави портпаролот на таа болница.

Претседателот на Португалија, Марсело Ребело де Соуза, изрази сочувство и солидарност со семејствата погодени од она што го опиша како трагедија.

