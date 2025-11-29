Најмалку едно лице загина, а седуммина меѓу кои и 13-годишно дете, се повредени во руски дронски и ракетен напад врз Киев изутринава, пишува Би-би-си.

Раните утрински експлозии оштетија станбени згради во повеќе делови од градот. Градоначалникот Виталиј Кличко, изјави дека четири лица се пренесени во болница, а пожар избувнал на пониските катови од една висококатница западно од центарот. Друг пожар бил ставен под контрола во централниот дел на градот.

Шефот на воената администрација, Тимур Ткаченко, потврди дека ударите погодиле „повеќе цели на периферијата на главниот град“ и дека воздушната одбрана е активирана против дронови над градот.

Регионални власти јавија дека и во Бровари, источно од Киев, две жени биле повредени кога ракети и дронови погодиле станбени подрачја.

Овој напад се случува само неколку дена по слично руско бомбардирање што усмрти седум лица во Киев, додека истовремено беа пријавени жртви и во руската област Ростов.

Рускиот претседател Владимир Путин во четвртокот ги повтори своите услови за прекин на војната, барајќи украинско повлекување од териториите што Москва ги смета за свои. Тој потврди дека американска делегација, предводена од специјалниот пратеник Стив Виткоф, ќе престојува во Москва следната недела за разговори за мировниот документ.