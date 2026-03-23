Пилот и копилот на ‌авион на Ер Канада загинаа откако се судрија со противпожарен камион при слетување на аеродромот Ла Гвардија во Њујорк. Инцидентот што се случи синоќа го затвори аеродромот, соопштија властите и американските медиуми.

NBC News, која објави за смртните случаи, соопшти дека десетици други се повредени во инцидентот.

Новинскиот канал соопшти дека противпожарниот камион бил управуван од полицајци, повикувајќи се на извори. Претходно беше објавено дека еден наредник и еден офицер имале скршени екстремитети и се во стабилна состојба во болница.

Авионот CRJ-900 на Ер Канада Експрес, управуван од нивниот партнер Џез Авиејшн, превезувал 72 патници и четири членови на екипажот од Монтреал, врз основа на прелиминарен список на патници што останува предмет на потврда. Џез е во сопственост на Чорус Авиејшн.

Авионот го удрил противпожарното возило со брзина од околу 39 километри на час, соопшти веб-страницата за следење на летови Flightradar24.

Фотографиите направени од Ројтерс по несреќата покажаа видлива штета на носот на авионот, кој бил навален нагоре.

Властите и агенциите за итни случаи не дадоа никакви непосредни коментари за смртни случаи или повреди.

Федералната администрација за воздухопловство на САД (FAA) соопшти дека се очекува аеродромот да остане затворен до 14 часот по источно време во понеделник. Flightradar24 соопшти дека 18 летови биле пренасочени кон други аеродроми, главно во областа на Њујорк, или вратени на нивната точка на потекло.

Ер Канада го упати Ројтерс на изјавата на Џаз и рече дека е свесна за инцидентот. Националниот одбор за безбедност во сообраќајот и FAA не одговорија веднаш на барањата за коментар.

Пристанишната управа на Њујорк и Њу Џерси соопшти дека противпожарното возило реагирало на посебен инцидент кога било удрено од авионот на пистата 4 на аеродромот.

Системот за известување за итни случаи на Њујорк соопшти дека луѓето можат да очекуваат откажувања, затворање на патишта, доцнења во сообраќајот и итен персонал во близина на аеродромот.

Ла Гвардија опслужила над 30 милиони патници годишно во 2025 година, според Пристанишната управа на Њујорк и Њу Џерси, а широк спектар на американски авиокомпании работат на аеродромот.