Најмалку 90 лица загинаа во експлозија во рудник за јаглен во северна Кина, пренесува Би-Би-Си.

Експлозијата на гас се случи во рудникот за јаглен Лиушенју, управуван од групацијата Тонгжу, во покраината Шанкси.

Стотина спасувачи се испратени на местото на настанот. Снимките од државните медиуми покажаа болничари кои носеа носилки на местото на настанот, а амбулантните возила се во позадина. Се вели дека повеќе од 100 лица се однесени во болница, а спасувачката работа на местото на настанот сè уште е во тек.

Експлозијата се случила во 19:29 часот по локално време во рудник за јаглен во Шанкси, при што 247 работници наводно биле на должност во времето на инцидентот.

По инцидентот, кинескиот претседател Си Џинпинг повика да не се штеди ништо во напорите за лекување на повредените и потрага по преживеани.

Тој, исто така, побара од владата да ја испита причината за несреќата и да ги повика одговорните на одговорност.

Службениците што го водат рудникот за јаглен се приведени, според државните медиуми. Причината за експлозијата на гас сè уште не е откриена, но државните медиуми објавија дека нивоата на јаглерод моноксид – високо токсичен гас без мирис – во рудникот „ги надминале дозволените граници“.

Кинеското Министерство за вонредни состојби испрати 345 лица од шест спасувачки екипи за да помогнат во операцијата.

Шанкси, една од посиромашните провинции во Кина, е позната како главен град на рударството на јаглен во земјата.

На почетокот на 2000-тите, смртоносните несреќи беа чести во кинеската индустрија за рударство на јаглен. Безбедносните стандарди се заострени во последните години, но несреќите сè уште се случуваат.

Во 2023 година, колапс во рудник за јаглен на отворено во северниот регион Внатрешна Монголија уби 53 лица. Во 2009 година, експлозија во рудник во провинцијата Хејлонгѓанг на североисток уби повеќе од 100 лица. Кина е најголемиот потрошувач на јаглен во светот и најголем емитер на стакленички гасови, дури и кога инсталира капацитет за обновлива енергија со рекордна брзина.