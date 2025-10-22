сре, 22 октомври, 2025

Најмалку 63 загинати во судир на два автобуси во Уганда

Поголемиот дел од повредените се пренесени во државната болница во Киријандонго, каде што им се укажува медицинска помош

МетаОд: Мета

-

Фото: Stephan Wusowski from Pixabay

Најмалку 46 лица загинаа, а неколкумина се повредени при тешка сообраќајна несреќа во западна Уганда, соопшти полицијата. Станува збор за една од најтешките сообраќајни трагедии во Источна Африка во последните години, пишува Асошиејтед Прес.

Според полициското соопштение несреќата се случила 15 минути по полноќ по локално време. Два автобуси се судриле додека се движеле во спротивни насоки, додека се обидувале да избегнат камион и автомобил. Еден од автобусите изгубил контрола, и предизвикал судар.

Првично, властите соопштија дека загинале 63 лица, но бројката подоцна беше ревидирана на 46, откако било утврдено дека дел од жртвите кои на почетокот биле прогласени за мртви, всушност биле во бессознание.

„Во моментот на несреќата, неколкумина од повредените беа во несвест и можеби по грешка беа вклучени во првичниот број на загинати,“ стои во полициското соопштение.

Според Ирена Накасита, портпаролка на Угандскиот Црвен крст, сцените од местото на несреќата биле „потресни“, со многу жртви со скршени екстремитети и тешки крварења.

„Размерите на овој инцидент се навистина големи,“ изјави таа, додавајќи дека фотографиите од местото се премногу вознемирувачки за да се објават.

Поголемиот дел од повредените се пренесени во државната болница во Киријандонго, каде што им се укажува медицинска помош.

Во Уганда и пошироко во регионот на Источна Африка, ваквите трагедии не се реткост. Слични несреќи често се случуваат поради тесни патишта, прекумерна брзина и невнимателно претекнување.

ИзворAP news

ПОВРЗАНО

Подглавна секција

Тројца работници од Непал загинаа во сообраќајка кај Штип

Основното јавно обвинителство Штип изврши увид на лице место на експресниот пат Штип-Радовиш, каде комбе со петмина патници излета од патот и падна од...
Повеќе
Подглавна секција

Прекинат сообраќајот на патот Мавровска крстосница–Гостивар поради тешка сообраќајна несреќа

Денеска (08.09.2025) во 15:56 часот во ОВР Гостивар била пријавена сообраќајна несреќа на магистралниот пат од Мавровска крстосница кон Гостивар, во која учествувале четири...
Повеќе

Најнови

Европа

Лувр повторно ги отвори вратите за посетителите три дена по големиот грабеж на скапоцените камења

Музејот Лувр во Париз е повторно отворен три дена откако накит во вредност од 88 милиони евра беше украден во дрзок денски грабеж. Посетителите беа добредојдени назад во Лувр од 9:00...
Повеќе
Европа

Мицкоски и Муцунски остварија средба со францускиот министер за Европа – Бенжамин Хадад

Денеска во Лондон делегација предводена од претседателот на Владата Христијан Мицкоски и министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски одржаа средба со со министерот за Европа на Република Франција,...
Повеќе
Македонија

Истрага против 32 физички и правни лица за злоупотреби при јавни набавки во прилепската болница

Основното јавно обвинителство Прилеп денеска донесе Наредба за спроведување истражна постапка против 16 физички и 7 правни лица, додека уште девет други лица се осомничени за дела кои се гонат во...
Повеќе
Балкан

Изгаснат е пожарот во шаторот во „Ќациленд“

Утрово нешто по 10 часот избувна пожар во т.н. „Ќацленд“, шаторот поставен пред Собранието на Србија на „Студентите кои сакаат да учат“, при што се слушнале и пукотници, а една личност...
Повеќе

Лувр повторно ги отвори вратите за посетителите три дена по големиот грабеж на скапоцените камења

Музејот Лувр во Париз е повторно отворен три дена откако накит во вредност од 88 милиони евра беше украден во дрзок денски грабеж. Посетителите беа добредојдени назад во Лувр...

Мицкоски и Муцунски остварија средба со францускиот министер за Европа – Бенжамин Хадад

Истрага против 32 физички и правни лица за злоупотреби при јавни набавки во прилепската болница

Изгаснат е пожарот во шаторот во „Ќациленд“

Пановски: Стаорците нема да чекаат втор изборен круг, Владата итно да прогласи вонредна состојба

Лидерите од Западен Балкан имаа групна средба со Кралот Чарлс Трети

Најмалку 63 загинати во судир на два автобуси во Уганда

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Лувр повторно ги отвори вратите за посетителите три дена по големиот грабеж на скапоцените камења

Мицкоски и Муцунски остварија средба со францускиот министер за Европа – Бенжамин Хадад

Истрага против 32 физички и правни лица за злоупотреби при јавни набавки во прилепската болница