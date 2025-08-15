Најмалку 60 мртви во поплави во Индија

Најмалку 60 лица загинаа, а десетици се уште се водат како исчезнати откако поплави го погодија селото каде што се сместени хиндуистички аџии во индискиот Кашмир. Вода измешана со остатоци и кал вчера започна да се слева по рид во селото Чосит во округот Киштвар, кое е лоцирано на прометен дел кој се користи како патека за аџилак до хималајско светилиште.

Повеќе од 100 лица се повредени, изјави главниот министер на Џаму и Кашмир, Омар Абдула, додека се обраќаше по повод Денот на независноста во главниот град Сринагар.

Спасувачките операции и служби ги интензивираат напорите за извлекување на преживеаните од калта и урнатините, веројатно предизвикани од пороен дожд.

Во делови од северна Индија во последните денови имаше многу обилни дождови, предизвикувајќи ненадејни поплави во неколку области.

Минатата недела, огромна поплава го погоди селото Дарали во Утаракханд, поплавувајќи речиси половина од него.

Во вторник, официјалните лица изјавија дека 66 лица сè уште се водат како исчезнати и дека е пронајдено само едно тело.