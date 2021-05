Вооружениот конфликт меѓу Израел и Хамас ескалираше синоќа и ноќеска, со жестоки ракетни и воздушни напади во кои загинаа најмалку 35 лица во Појасот Газа и најмалку петмина во Израел.

Палестинските сили испалија стотина ракети на Израел, кој, пак изврши силни воздушни напади на Појасот Газа. Военото воздухопловство на Израел го бомбардирале домот на највисокиот оперативец на Хамас, Салах Дахман, кој, како што велат, ја користел таа куќа за да складира оружје за организацијата.

На ескалацијата претходеше серија напади, во кои Израел гаѓаше, како што посочи, милитанти во Газа, како одговор на претходните ракетни напади на Хамас во Ерусалим и други области.

Во Газа е срушена една повеќекатница во израелски воздушен напад вчера, додека друга е тешко оштетена. Израел соопшти дека нивните авиони утрово гаѓале војни цели во Хамас. Хамас потоа возврати со повеќе од 200 ракети кон Тел Авив и Бершеба, а Израел ги продолжи нападите и урна уште една зграда. Во Тел Авив беа погодени повеќе објекти.

Hamas missiles reach as far as to the city of Holon, just south of Tel Aviv. #Gaza #Israel pic.twitter.com/yg1gk8L0NO

— Ali Özkök (@Ozkok_A) May 11, 2021