Најмалку 30 лица загинаа во израелски напад на градот Газа

Израелските сили ги нападнаа предградијата на градот Газа изминатата ноќ од воздух и земја, уништувајќи домови и протерувајќи повеќе семејства од областа, додека безбедносниот кабинет на премиерот Бенјамин Нетанјаху е закажан за денеска за да разговара за план за заземање на градот.

Локалните здравствени власти соопштија дека израелски оган убил најмалку 30 лица, вклучувајќи 13 кои се обиделе да добијат храна од близина на место за помош во централниот Појас Газа, и најмалку двајца во куќа во Газа.

Канцеларијата на портпаролот на израелската војска соопшти дека ги разгледуваат извештаите.

Жителите на Шеик Радван, едно од најголемите населби во Газа, рекоа дека територијата била под израелско тенковско гранатирање и воздушни напади во текот на саботата и неделата, принудувајќи ги семејствата да бараат засолниште во западните делови на градот.

Израелската војска постепено ги засили своите операции околу Газа во текот на изминатите три недели, а во петокот ги прекина привремените паузи во областа што овозможуваа испорака на помош, означувајќи ја како опасна борбена зона.

„Тие се влеваат во срцето на градот каде што се засолнуваат стотици илјади луѓе, од исток, север и југ, додека ги бомбардираат тие области од воздух и земја за да ги исплашат луѓето да си заминат“, рече Резик Салах, татко на две деца, од Шеик Радван.

Израелски функционер изјави дека безбедносниот кабинет на Нетанјаху ќе се состане вечерва за да разговара за следните фази од планираната офанзива за заземање на градот Газа, кој тој го опиша како последен бастион на Хамас. Израел вели дека сака да го евакуира цивилното население пред да испрати повеќе копнени сили.

Во саботата, шефицата на Црвениот крст, Мирјана Сполјариќ, изјави дека евакуацијата од градот би предизвикала масовно раселување на населението кое ниедно друго подрачје во Појасот Газа не е опремено да го апсорбира, поради сериозен недостиг на храна, засолниште и медицински материјали.

„Луѓето кои имаат роднини на југ заминаа да останат со нив. Други, вклучувајќи ме и мене, не најдоа место бидејќи Деир Ал-Балах и Маваси се пренаселени“, рече Гада, мајка на пет деца од населбата Сабра во градот.

Околу половина од повеќе од 2 милиони жители на енклавата моментално се наоѓаат во градот Газа. Се проценува дека неколку илјади го напуштиле градот кон централните и јужните области на енклавата, според локални извори.

Израелската војска ги предупреди своите политички лидери дека офанзивата ги загрозува заложниците што сè уште ги држи Хамас во Газа. Протестите во Израел со кои се бара крај на војната и ослободување на заложниците се интензивираа во последните неколку недели.

Големи групи граѓани демонстрираа во Тел Авив во саботата навечер, а семејствата на заложниците протестираа пред домовите на министрите во утрово.

Војната започна со напад предводен од Хамас врз јужен Израел на 7 октомври 2023 година, во кој беа убиени околу 1.200 луѓе, претежно цивили, а 251 беа земени како заложници. Се верува дека дваесет од преостанатите 48 заложници сè уште се живи.

Воената кампања на Израел во Газа уби повеќе од 63.000 луѓе, претежно цивили, според здравствените службеници во Газа, и ја турна енклавата во хуманитарна криза и голем дел од неа го остави во урнатини.

Во неделата, Министерството за здравство на Газа соопшти дека уште седум лица починале од неухранетост и глад во енклавата, со што бројот на смртни случаи се зголеми на 339 лица, вклучувајќи 124 деца, од почетокот на војната. Израел ги оспорува бројките за смртните случаи објавени од Министерството за здравство во појасот управуван од Хамас